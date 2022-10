I migliori corsi online per Word del 2022

I migliori corsi online per Word rendono l’apprendimento del software un compito facile, consentendo a tutti di acquisire padronanza con questo strumento.

Microsoft Office è uno dei migliori software aziendali , nonché uno dei più utilizzati, ma molti utenti fanno ancora affidamento sull’apprendimento fai-da-te quando si tratta di Word e Excel. In questo modo, si rischia di non venire a conoscenza di alcune funzionalità molto utili, in grado di migliorare la nostra produttività.

Esattamente come Excel, anche Microsoft Word nasconde funzioni interessanti dietro un’interfaccia semplice e intuitiva. Una conoscenza approfondita permette di donare ai propri testi un aspetto professionale e, spesso, non è sufficiente dare una veloce occhiata al menu per accedere alle migliori funzioni.

Proprio così, se impari a usare Word come si deve, puoi lavorare meglio, in tutti i sensi. Creare documenti migliori, lavorare più in fretta, facilitare la collaborazione, essere più efficiente, produrre di più in meno tempo.

È più facile di quanto si potrebbe pensare, e con uno di questi corsi potreste diventare voi quel collega che tutti ammirano perché "sa fare tutto".

In questa guida, presenteremo cinque dei migliori corsi online per imparare tutti i segreti di uno dei programmi più utilizzati al mondo.

Se non volete fermarvi al solo Microsoft Word, consultate la guida sulle migliori piattaforme di formazione online.

Nota: in questa prima versione della guida, abbiamo preso in considerazione soprattutto corsi in inglese. Con i prossimi aggiornamenti troverete anche risorse in Italiano.

1. Formazione su Word per Windows Il migliore per i nuovi utenti Pro + Il migliore per i nuovi utenti + Applicabile a diverse versioni del software + Insegna le principali funzioni

Se vi avvicinate a Word per la prima volta, lasciate che sia Microsoft a guidarvi. Gli sviluppatori hanno progettato un corso di formazione costituito da brevi video dimostrativi e tutorial testuali illustrati.

Il corso si concentra sulle basi e i suoi insegnamenti sono applicabili a diverse versioni come Microsoft 365, Word 2019 e Word 2016. Alcune lezioni si rivelano utili anche per le versioni più vecchie come Word 2013, Word 2010 e Word 2007.

Le lezioni sono divise per compiti, per esempio la formattazione del testo e l’impostazione del layout della pagina, a cui si aggiunge una sezione dedicata all’utilizzo per la scuola.

2. Sali Kaceli Il migliore per chi va di fretta Pro + Sviluppato su Word 2016 + Comprensivo Contro - Durata - Solo in inglese

Kaceli Technology Simplified offre molti tutorial video su Microsoft Office e le sue componenti. Il corso “Impara Word in 30 minuti” è disponibile gratuitamente su YouTube ed è ottimo per prendere familiarità con le funzioni più utilizzate.

Il corso è sviluppato sulla versione 2016 di Word, ma può tranquillamente essere applicato alle altre. In 30 minuti vengono illustrate le basi, l’inserimento di grafici e l’utilizzo delle Macro. Gli argomenti trattati sono 22 e sono suddivisi in timestamp per facilitare la navigazione e il ripasso.

Il canale offre anche un altro corso più esaustivo diviso in 32 moduli con diversi approfondimenti.

3. LinkedIn Learning Il migliore per utenti avanzati Pro + Copre le funzioni principali + Accessibile anche ai principianti Contro - Non aggiornato

Linkedin Learning è una piattaforma dove si trovano letteralmente decine di corsi dedicati a Microsoft Word. Sono tutti eccellenti, ma non crediamo che Word 2016: Advanced Tips and Tricks sia uno dei migliori.

Il corso “Word 2016: Advanced Tips and Tricks (Si apre in una nuova scheda)” è rivolto agli utenti che hanno dimestichezza con il software e vogliono imparare quei piccoli trucchi che permettono di risparmiare tempo. La durata è di circa 1 ora e 30 minuti.

Il corso inizia insegnando come personalizzare alcune delle impostazioni base, in modo da mantenere la formattazione originale anche con testi copiati e la sostituzione automatica di parte di essi.

Un’altra sezione è invece dedicata agli strumenti e contiene lezioni su come impostare un dizionario personalizzato per la correzione automatica, la password di protezione del documento e, nell’ultima lezione, i metodi di formattazione delle immagini disponibili in Word.

4. SkillShare Il migliore per l'autopubblicazione Pro + Chiaro e conciso + Esempi pratici + Consigli utili

Amazon Kindle è una delle piattaforme più utilizzate dagli autori che si vogliono promuovere autonomamente. Il corso “Amazon Self-publishing 2: Kindle eBook Formatting Using Microsoft Word” insegna i metodi per una corretta formattazione del proprio manoscritto, naturalmente usando Microsoft Word.

La durata è di 26 minuti e il software utilizzato è Word 2016, ma l’insegnamento è valido anche per altre versioni. Il valore principale di questo corso risiede nell’esperienza dell'istruttore che gli consente di illustrare in maniera dettagliata le varie funzioni.

Dunque, questo corso si rivolge in particolare a chi ha scritto un libro con Word, ed è intenzionato a pubblicarlo in modo indipendente. Con questi consigli, tutta l'operazione sarà molto più facile, e il risultato migliore.

5. Udemy Il migliore per la programmazione VBA Pro + Introduzione esaustiva alla programmazione VBA + Si concentra sull'automazione dei processi Contro - L'ultimo aggiornamento risale al 2015

Visual Basic for Applications (VBA) è il linguaggio di programmazione utilizzato dalle applicazioni di Microsoft Office ed è utilizzato per svolgere le funzioni non incluse nei menu. Il corso “Microsoft Word VBA Macro Programming - Introduction” fornisce la formazione necessaria a sfruttare questo linguaggio per creare diverse Macro e automatizzare alcuni processi.

Il punto di partenza è la registrazione delle Macro e, successivamente, la creazione delle stesse tramite l’editor di Visual Basic. Il VBA utilizza funzioni simili agli altri linguaggi di programmazione, ad esempio le variabili, e il corso è accessibile anche a chi non ha basi di programmazione. La durata è di 13 ore e richiede una conoscenza pregressa e approfondita di Word.

Questo è un corso avanzato, pensato per utenti esperti che hanno bisogno di tirare fuori il massimo da Word. Se siete già a questo livello, allora siete pronti a fare il passo ulteriore e diventare cintura nera di Word.

Come selezioniamo i migliori corsi online per Word La guida è stata sviluppata esplorando l’offerta di un vasto numero di piattaforme per l’apprendimento online e tenendo in considerazione il parere di chi sta imparando o sa già utilizzare il software a livello avanzato. Successivamente, abbiamo frequentato i corsi per verificare l’accessibilità delle lezioni e il grado di competenza richiesta per seguirli.

Qual è il più adatto alle vostre esigenze? La scelta del corso adatto alle proprie esigenze dipende dal livello di conoscenza pregressa che si possiede. Indipendentemente dal fatto che si utilizzi o meno Word da tempo, il fattore da tenere in considerazione è la dimestichezza con le sue funzioni. Se non si è mai andati oltre la semplice scrittura, consigliamo di partire dal principio.