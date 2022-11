I migliori corsi online per Excel del 2022

I migliori corsi online per Excel vi insegneranno a gestire con facilità i fogli elettronici, indipendentemente dalla vostra conoscenza pregressa. Microsoft Excel è uno dei migliori software aziendali , progettato per facilitare l’esecuzione di calcoli complessi e relazionare tra loro diverse fonti di dati.

Le potenzialità nascoste dietro la sua semplice interfaccia consentono di analizzare i dati provenienti da ogni fonte e implementarli in modelli computazionali di qualsiasi genere, ad esempio quelli finanziari. Se non si possiede ancora il programma consigliamo, tra le numerose versioni disponibili, Microsoft Excel 2016 con abbonamento a Office 365. Quella appena menzionata è la versione che offre la maggiore stabilità, nonché la più ricca di funzioni.

Se, invece, non state cercando un corso specifico ma una piattaforma, rimandiamo alla nostra guida alle migliori piattaforme di formazione online .

1. LinkedIn Learning Il migliore per iniziare

Se avete ben presente cosa sia Excel ma non lo avete mai utilizzato con costanza, il corso “Excel Essential Training” offerto dalla piattaforma LinkedIn Learning è il punto giusto da cui partire.

L’istruttore ha 25 anni di esperienza e il corso, dopo una breve esplorazione del menu principale, si addentra subito nella parte relativa alla gestione dei dati. In circa due ore si avranno a propria disposizione le basi per iniziare ad utilizzare Excel.

I contenuti più interessanti coprono la formattazione dei dati e la creazione di tabelle Pivot. Il corso si conclude con una sezione dedicata alla sicurezza e al monitoraggio dei fogli condivisi. Nonostante gli argomenti non trattati siano molti, la formazione si rivela utile per acquisire una competenza di base e affrontare tematiche più specifiche.

2. edX Il migliore per l'analisi dei dati

Dopo aver acquisito le competenze base per maneggiare il software, si è pronti per sfruttare al meglio le capacità di analisi e visualizzazione dati di Excel. Il corso “Analysing and Visualising Data with Excel” serve proprio a questo.

L’istruttore è un programmatore e manager del team di Microsoft Excel e utilizza la versione 2016 del programma, ma le lezioni sono applicabili anche alle versioni 2013 e 2010.

Il corso prende avvio dall’analisi dei dati per poi spostarsi ai metodi di importazione da varie fonti, come i database. I suggerimenti su come organizzare le informazioni, prima di creare tabelle con diverse metriche e svolgere calcoli più complessi, forniscono utili spunti per ottimizzare i propri fogli.

Il corso si conclude con un’introduzione a PowerBi, software Microsoft per la visualizzazione dei dati, e alla sua integrazione con Excel.

Il corso “Inside Excel - Learn 23 Essential Excel Skills the Pros Know” si concentra su diverse tecniche e trucchi che possono venire in aiuto in diverse situazioni. Si inizia dalle più semplici per progredire verso tecniche che richiedono molta pratica.

Le lezioni ammontano a 17 e in due ore si acquisisce una buona conoscenza delle 23 tecniche illustrate. Dal momento che si tratta di contenuti separati tra loro che non richiedono di essere appresi in un particolare ordine, si può scorrere tra le varie lezioni a seconda delle esigenze o interessi.

La varietà della formazione offerte lo rende adatto anche a chi se la cava già egregiamente con Excel.

4. Udemy Il migliore per i professionisti

Il corso “Advanced Excel Formulas and Functions” entra dritto nel cuore del software, concentrandosi sulle capacità di calcolo che lo rendono ciò che è: le formule e le funzioni.

L’istruttore si concentra molto sulla dimostrazione dell’utilità e il ruolo di ogni formula, anziché imporre agli studenti una memorizzazione passiva. Le lezioni sono divise per categoria e il corso ha una durata complessiva di otto ore.

Dopo un breve ripasso delle basi si inizia a parlare di calcoli e le funzioni mostrate sono applicabili ad ogni esigenza, dalla statistica fino alla computazione più complessa. Nel mentre, non mancano argomenti come la creazione di dashboard interattive e l’importazione di dati in tempo reale.

Gli approfondimenti e le esercitazioni sono una delle componenti meglio riuscite del corso, che copre tutte le versioni di Excel dalla 2007 alla 2019.

5. Coursera Il migliore per la statistica aziendale

Il corso “Basic Data Descriptors, Statistical Distributions, and Application to Business Decisions” presente sulla piattaforma Coursera insegna i fondamenti dell’analisi statistica e mostra come il software possa essere di supporto agli investimenti.

Seguire il corso offerto dalla scuola di business Jesse H. Jones della Rice University di Houston, in Texas, non richiede alcuna spesa e serve ad acquisire dimestichezza con la statistica.

La parte centrale dell’offerta formativa è costituita dalla spiegazione teorica di concetti statistici come la distribuzione normale, binomiale e di Poisson, fondamentali per l’analisi regressiva e la realizzazione di previsioni. Solo successivamente si passa alla loro implementazione nei software di calcolo.

Come scegliamo i migliori corsi online per Excel?

La guida è stata sviluppata esplorando l’offerta di un vasto numero di piattaforme per l’apprendimento online e tenendo in considerazione il parere di chi sta imparando o sa già utilizzare il software a livello avanzato. Successivamente, abbiamo frequentato i corsi per verificare l’accessibilità delle lezioni e il grado di competenza richiesta per seguirli.

Qual è il più adatto alle vostre esigenze?

La scelta del corso adatto alle proprie esigenze dipende dal livello di conoscenza pregressa che si possiede. Indipendentemente dal fatto che si utilizzi o meno Excel da tempo, il fattore da tenere in considerazione è la dimestichezza con le sue funzioni. Se non si è mai andati oltre la semplice scrittura, consigliamo di partire dal principio.