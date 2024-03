Con la combo QNAP-SEAGATE, potenza e affidabilità sono al vostro servizio

Massime prestazioni, qualità e affidabilità per la vostra soluzione NAS: l’intera famiglia IronWolf e IronWolf Pro di Seagate con capacità di almeno 4 TB include il software IronWolf Health Management (IHM) per monitorare lo stato di salute delle unità nei sistemi NAS compatibili, queste unità forniscono aumenti dell’affidabilità complessiva del sistema attraverso la prevenzione, l’intervento e il ripristino dei dati.

IronWolf Pro (fino a 24GB)

Questa unità è progettata per tutto relativi ai sistemi NAS business e fornisce un indice di carico di 300 TB/anno. Offerte prestazioni ininterrotte e scalabili per Ambienti NAS multi-bay per professionisti creativi e piccoli aziende. Clicca qui per saperne di più

IronWolf (fino a 12GB)

Questa unità è progettata per abituarsi a prestazioni ininterrotte, robuste e pronte da usare e scalabile, in grado di gestire Ambienti NAS multi-bay con a ampia gamma di capacità. Clicca qui per saperne di più.