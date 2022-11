Liverpool-Napoli: nella sesta e ultima giornata del Gruppo A di Champions League, il Napoli affronta il Liverpool.

La partita di Champions League Liverpool-Napoli si gioca martedì 1 novembre 2022 alle ore 21:00.

Dopo l'ultima vittoria 3-0 contro il Rangers, il Napoli non ha ancora perso una partita in stagione ed è primo sia in campionato che nel Girone A, dove è l'unica squadra a punteggio pieno. Il primo posto nel girone A si decide la sera del 1 novembre all'Anfield Road di Liverpool.

Se non volete perdervi nemmeno un istante di quella che si prospetta una partita avvincente e ricca di colpi di scena, abbiamo creato una guida su come vedere Liverpool-Napoli in streaming gratis in diretta, con un occhio di riguardo anche per coloro che si trovano all’estero.

Liverpool-Napoli streaming, dove vederla

Liverpool-Napoli viene trasmessa gratis in diretta TV su Canale 5 alle ore 21:00. La partita inoltre sarà visibile anche su Sky Sport e Mediaset Infinity.

(Si apre in una nuova scheda) Napoli su DAZN Abbonandovi a DAZN (Si apre in una nuova scheda) con un costo mensile di 29,99€ potrete seguire in streaming gli incontri della Serie A TIM, gli approfondimenti e una miriade di altri eventi sportivi ai quali potrete accedere con l'opzione live streaming on demand.

Le migliori VPN gratuite (Si apre in una nuova scheda)

Le migliori VPN per Mac (Si apre in una nuova scheda)

Le migliori VPN per router (Si apre in una nuova scheda)

Come vedere Liverpool-Napoli in streaming all'estero

La localizzazione geografica porta spesso disagi. Potreste trovarvi in un Paese in cui Sky e Now TV non trasmettono Liverpool-Napoli in streaming oppure, trovandovi in Italia, non avere accesso al vostro servizio streaming preferito. Avreste quindi pagato dei servizi e non potrete sfruttarli al pieno delle proprie potenzialità.

L'utilizzo di una VPN consente di aggirare queste restrizioni indipendentemente da dove vi troviate.

Esistono tantissime VPN tra cui scegliere, ma noi riteniamo che la più affidabile, sicura e semplice da usare sia NordVPN. È compatibile con numerosi dispositivi, come Apple TV, PlayStation, Amazon Fire TV, Xbox, iOS e Android.

Dovete tuttavia tener presente che il tentativo di aggirare le restrizioni geografiche utilizzando una VPN è espressamente vietato nei termini e nelle condizioni d'uso di molte piattaforme streaming. La scelta di utilizzare una VPN è quindi a vostro rischio e pericolo.

Abbiamo testato e recensito VPN nel rispetto della normativa vigente e prettamente per scopi ricreativi, ad esempio:

1. Accedere a servizi di altri Paesi (nel rispetto dei termini e delle condizioni del servizio cui si accede);

2. Proteggere la propria sicurezza e aumentare la propria privacy online;

Non supportiamo in alcun modo utilizzi illegali o fraudolenti dei servizi VPN.

L’utilizzo di VPN per accedere a contenuti pirata non è in nessun modo approvato da Future Publishing.