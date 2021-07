Come vedere la finale di Taekwondo maschile in streaming | Tokyo 2020

Come vedere le finali di Taekwondo in streaming

Se volete seguire gli eventi di Tokyo 2020 in streaming, in questo articolo troverete tutte le informazioni che vi servono guardare le gare in diretta streaming.

Le olimpiadi di Tokyo 2020 sono entrate nel vivo dell'azione e oggi, sabato 24 luglio, è una giornata dedicata agli sport di combattimento con l'Italia in lizza per l'oro nella finale di Taekwondo maschile, categoria 58kg.

Il ventenne pugliese Vito Dell'Aquila ha superato le semifinali battendo l'argentino Lucas Lautaro Guzman per 29-10 e aggiudicandosi la prima medaglia che potrebbe tramutarsi in oro o argento in base all'esito del match con Mohamed Khalil Jendoubi.

La finale maschile di Taekwondo si svolgerà presso il Makuhari Messe di Tokyo alle 14:45 orario italiano.

Scopriamo insieme come seguire l'evento.

Italia-Canada, Tokyo 2021 live stream Data: sabato 24 luglio

Orario d'inizio: 14:45 (ora italiana)

Luogo: Makuhari Messe, Tokyo

Streaming gratis: RaiPlay o Rai2 (diretta TV)

Altre piattaforme: DAZN, BBC, Discovery+, Sky Sport, CBC (Canada), Eurosport Player Per chi è all'estero si può usare ExpressVPN per vedere la RAI. Oppure dall'Italia per accedere ad altre piattaforme di streaming, come BBC o CBC.

Tutti gli occhi puntati sul giovanissimo Vito Dell'Aquila, il primo italiano ad aggiudicarsi una medaglia alle olimpiadi di Tokyo 2020.

Tokyo 2021 streaming gratis

Le olimpiadi to Tokyo 2020 sono trasmesse in streaming e tramite TV tradizionale, in modo gratuito, da molte TV locali. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, non saranno trasmessi tutti gli eventi, né potete essere certi che non ci saranno interruzioni.

Di seguito trovate l'elenco delle piattaforme europee che trasmetteranno la finale di Taekwondo maschile.

Italia - RAI

UK - BBC e BBC iPlayer

Francia - TF1

Germania - ARD e ZDF

Spagna - Mediaset

Per accedere vi servirà una VPN, e noi vi consigliamo ExpressVPN . Serve sia per per vedere la RAI dall'estero o per vedere una TV internazionale in Italia, in streaming via internet.

Come vedere la finale di Taekwondo maschile a Tokyo 2020

Se volete seguire la finale di Taekwondo maschile in streaming potete farlo su Raiplay, la piattaforma streaming della TV nazionale. Chi si trova all'estero invece potrà decidere di guardarla sulle reti televisive locali, rinunciando però al commento in italiano.

Se volete vedere la finale di Taekwondo maschile in live streaming e siete fuori Italia, ma non avete intenzione di rinunciare al commento in Italiano, vi servirà una delle migliori VPN o una delle migliori VPN gratuite.

Ciò è necessario perché la RAI non può trasmettere la finale al di fuori dal territorio nazionale. Con una VPN potrete avere un indirizzo IP italiano, però, e il problema è risolto.

Usare una VPN è una scelta del tutto legale e i prezzi sono molto abbordabili. In genere sono abbonamenti da almeno un mese, e se non volete rinnovare si può dare disdetta in modo facile e veloce.

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è ExpressVPN

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente: se vi interessa la copertura completa del Wimbledon, avviate BBC iPlayer

Come seguire la finale di Taekwondo gratis in live streaming dall'Italia