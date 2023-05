ChatGPT per iPhone, fate attenzione ai dati personali

OpenAI, l'azienda dietro ChatGPT, ha recentemente portato il suo chatbot anche sugli smartphone con l'applicazione ChatGPT per iPhone. La versione mobile del chatbot ha già scalato le classifiche ed è diventata una delle applicazioni gratuite più popolari sull'App Store. Tuttavia, vi consigliamo di fare attenzione a non entrare troppo in confidenza con il bot per non mettere a rischio la vostra privacy.

L'app ufficiale è gratuita (la versione a pagamento di ChatGPT è supportata dall'app, ma non è necessario utilizzarla). Questo è un enorme vantaggio, considerando che altre varianti di app di chatbot AI presenti sul mercato richiedono un abbonamento settimanale, rendendole super costose se non addirittura delle vere e proprie truffe.

L'app per iOS presenta un esplicito compromesso di cui gli utenti dovrebbero essere consapevoli. La maggior parte di noi è consapevole del fatto che ChatGPT a volte si inventa le cose, quindi c'è un ampio margine di miglioramento per le sue risposte - ma quando si apre l'app sul telefono, si riceve un interessante avviso sulla condivisione di informazioni personali perché "Le chat anonime possono essere esaminate dal nostro trainer AI per migliorare i nostri sistemi".

L'informativa sulla privacy di OpenAI dice che quando si "utilizzano i nostri servizi, potremmo raccogliere informazioni personali incluse negli input, nei file caricati o nei feedback forniti". In pratica, questo significa che se ponete a ChatGPT domande che contengono informazioni personali (leggi: fatti su di voi che non vorreste condividere con anima viva), queste verranno inviate a OpenAI e potrebbero essere lette da un revisore umano.

Perchè è importante?

L'azienda afferma che le conversazioni vengono anonimizzate prima di essere viste dagli esseri umani, ma questo rimuove solo le informazioni di identificazione dai metadati del file, non il contenuto effettivo della richiesta. Quindi, se per esempio utilizzate ChatGPT per aiutarvi a risolvere i vostri problemi di rabbia, come spazio sicuro per sfogarvi, per chiedere consigli o per modificare e migliorare documenti e testi personali, tutti questi messaggi vengono inviati a OpenAI e forse visualizzati da esseri umani.

Quindi, non avete idea se OpenAI stia effettivamente leggendo le vostre conversazioni e non avete la possibilità di rifiutarvi. Non è possibile per l'azienda leggere tutte le conversazioni di ogni utente, ma è un aspetto da tenere presente quando si continua a utilizzare l'app.

Dato che ora gli utenti possono accedere al bot anche sui loro dispositivi portatili (e non solo sui loro computer), è più probabile che lo utilizzino nel corso della giornata, ponendo domande ad amici o familiari o facendo riferimento alle cose che vedono e con cui interagiscono quotidianamente. È un'esperienza molto diversa da quella di utilizzare ChatGPT sul proprio notebook, e sicuramente aumenta la probabilità che gli utenti rivelino più informazioni personali di quanto intendano fare.

Naturalmente, non stiamo dicendo che ChatGPT vi spii e rubi tutte le vostre informazioni per ragioni misteriose, ma è necessario mettervi in guardia su ciò che inserite nelle vostre chat con il bot. L'intelligenza artificiale è ancora una tecnologia in fase di sviluppo e dovrebbe essere approcciata con cautela.