Canon EOS R5: l'immagine diffusa in rete accende l’interesse

Canon EOS R5 è ancora nella fase di "annuncio di sviluppo", ma un'immagine che è stata diffusa ci ha permesso di dare il primo sguardo alla mirrorless professionale.(Canon ha rilasciato un paio di immagini ufficiali, una delle quali è possibile vedere sopra).

L'immagine proviene dal sito giapponese Newswitch (sotto) ed è una foto che ci permette di avere una valida idea delle dimensioni del corpo della Canon EOS R5, che è considerevolmente più piccola di un’altra importante reflex pro di Canon, la 1DX Mark III.

L'immagine suggerisce che sarà perfettamente bilanciata con obiettivi come il Canon RF 24-70mm f / 2.8L IS USM poiché, a tutti gli effetti, la EOS R5 non sembra notevolmente più grande del modello EOS R già in vendita. Avrà quindi una dimensione abbastanza contenuta, considerato che è la prima fotocamera Canon ad avere integrato il sistema di stabilizzazione dell'immagine nel corpo (IBIS).

(Image credit: Newswitch)

Ciò che risulta meno chiaro è esattamente a quale tipo di fotografo sarà mirata la Canon EOS R5, ma Newswitch afferma che Canon stia progettando di lanciare la fotocamera "il prima possibile, ovvero prima delle Olimpiadi e delle paralimpiadi di Tokyo", che inizieranno il 24 luglio di quest’anno.



Ciò sembra essere supportato dal fatto che la fotocamera farà il suo debutto pubblico al The Photography Show, che inizia il 14 marzo.



Dopo il lancio della Canon 1DX Mark III si è anche diffusa l'idea (a torto o ragione) che la maggior parte dei fotografi professionisti dediti allo sport preferisca ancora il mirino ottico agli EVF, sembra quindi che la EOS R5 possa essere utilizzata alle Olimpiadi come una seconda fotocamera più piccola per la ripresa di video 8K e per scattare foto alternative senza dover smontare l’obiettivo più utilizzato.

Mirrorless Olimpica

Nonostante l'immagine trapelata e l'annuncio di Canon sullo stato dello sviluppo ci sono ancora molte informazioni riguardo EOS R5 che non conosciamo, e la principale è ovviamente quale sensore di immagine utilizzerà questo nuovo modello.

Sappiamo comunque che EOS R5 avrà un "sensore CMOS di nuova concezione" e che avrà una risoluzione di almeno 40 MP, poiché è già confermato che la fotocamera sarà grado di girare video 8K.



Le voci giunteci finora, suggeriscono che la fotocamera probabilmente potrebbe avere intorno ai 45 MP e scattare a raffica a 12 fps quando si utilizza l'otturatore meccanico oppure 20 fps se si passa all'otturatore elettronico. Difficilmente comunque sarà più veloce di così.



Le dimensioni e le prestazioni della EOS R5, quindi, suggeriscono che sarà piuttosto omologa alla Sony A7R IV (anche se per risoluzione più vicina ad A7R III) e quindi dotata di un’ottima risoluzione e ben utilizzabile in qualsiasi contesto fotografico, compresi azione e sport.



La differenza fondamentale, ovviamente, è che EOS R5 sarà anche in grado di girare video 8K, e probabilmente ulteriori funzionalità saranno annunciate in vista del lancio ufficiale. Vi forniremo tutte le notizie non appena possibile, ma nel frattempo potete leggere il nostro approfondimento “Canon EOS R5: tutto ciò che sappiamo finora”.