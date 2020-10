Canon EOS R5 e EOS R6, la presentazione è prevista per il 9 luglio

Come anticipato nelle scorse settimane , all’inizio di luglio Canon dovrebbe presentare EOS R5 , la sua nuova mirrorless full frame di fascia alta. Per ora non conosciamo la data precisa, ma un recente leak confermerebbe questa finestra di lancio.

Tuttavia, Canon Rumors, sito che gode di un’ottima reputazione, ha saputo da alcune fonti affidabili che EOS R5 verrà presentata in data 9 luglio.

Il sito di rumor dedicato al brand giapponese ha anche pubblicato un’immagine che mostra i nuovi prodotti Canon con le due nuove fotocamere poste in primo piano. Queste dovrebbero essere rispettivamente la suddetta Canon EOS R5 e la chiacchieratissima EOS R6 che, a quanto pare, potrebbero essere presentate lo stesso giorno.

Stando a quanto sostiene Canon Rumors, il 9 luglio insieme alle fotocamere l’azienda dovrebbe presentare anche sei nuove lenti RF:

RF 50mm f/1.8 IS STM

RF 70-200mm f/4L IS USM

RF 85mm f/2 Macro IS STM

RF 100-500mm f/4-7.1L IS USM

RF 600mm f/11 DO IS STM

RF 800mm f/11 DO IS STM

Come rivelato dallo stesso Canon Rumors, la sigla 'DO' presente nelle lenti prime da 600mm e 800mm sta per 'Ottica Difrattiva', ovvero, secondo Canon, si tratta di elementi ottici che "consentono ai teleobiettivi di essere più leggeri e compatti mantenendo prestazioni elevate".

Questo significa che i due teleobiettivi in questione potrebbero essere i più compatti e leggeri mai prodotti da Canon, eguagliando persino il peso e le dimensioni di obiettivi simili concepiti per le fotocamere con sensore da quattro terzi.

Tra le novità che verranno presentate a luglio ci sarebbero anche due nuovi teleconvertitori per obiettivi Canon RF.

Purtroppo, a causa del rallentamento subito nei mesi scorsi dalle linee di produzione causato dalla pandemia globale, dovremo attendere ancora un po’ per mettere le mani sulle nuove EOS R5 e EOS R6. Canon Rumors suggerisce che le spedizioni per EOS R5 non inizieranno prima di settembre, mentre per EOS R6 il mese di riferimento potrebbe essere agosto..

Attendiamo le nuove full frame di Canon con il fiato sospeso.