Canon EOS R, la mirrorless potrebbe arrivare in una versione da 150 MP

Se Fujifilm è in grado di sviluppare una fotocamera eccezionale come GFX 100 con un sensore da oltre 100 MP, perché non dovrebbe riuscirci anche Canon? Per quanto folle possa sembrare, secondo il sito Canon Watch, il produttore giapponese di fotocamere sta sviluppando uno sensore mirrorless full-frame da ben 150 MP, con la fotocamera che potrebbe essere ufficialmente soprannominata EOS R3.

Anche se tutti questi megapixel possono sembrare una follia, tuttavia è abbastanza plausibile. Lo scorso anno, Canon ha mostrato un sensore da 120 MP al Sensors Expo & Conference di San Jose, in California, quindi non è una sorpresa se l'azienda producesse un sensore con una risoluzione ancora più elevata. Detto questo, il sensore da 120 MP non era un sensore full frame da 35 mm ma di dimensioni APS-H: i sensori utilizzati nelle precedenti DSLR EOS di fascia alta, come la EOS-1D Mark IV.

Inoltre, le voci di una fotocamera da 75 MP e di una EOS R da 83 MP si sono fatte strada lo scorso anno, il che potrebbe indicare che Canon sta pensando a una fotocamera mirrorless ad altissima risoluzione, superiore alla EOS R5 (che potrebbe avere un sensore da 45 MP, sebbene Canon non l'abbia ancora confermato).

Anche se le voci di una fotocamera Canon da 150 MP fossero vere, la domanda forse è un’altra: abbiamo davvero bisogno di un sensore a così alta risoluzione? Le dimensioni dei file sarebbero enormi e ci vorrebbe molta potenza di elaborazione per modificarle in post-produzione.

Tuttavia, sia la Fujifilm GFX 100 che la Sony Alpha A7R IV da 61 MP hanno dimostrato che i sensori ad altissima risoluzione funzionano meravigliosamente bene, riuscendo a catturare molti dettagli, e non ci sorprenderebbe minimamente se anche Sony stesse cercando di superare se stessa e sviluppare un sensore da 100 MP per la prossima A7R.

Suggeriamo di prendere queste indiscrezioni con le pinze, ma se si rivelassero vere, il mondo della fotografia andrebbe in fermento.