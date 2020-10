Call of Duty Warzone, 6 milioni di giocatori in 24 ore: è già un successo

Call of Duty Warzone ha accumulato oltre 6 milioni di giocatori in circa 24 ore. Il battle royale gratuito e multipiattaforma di Activision è uno spin-off del titolo AAA Call of Duty Modern Warfare (2019) .

Fortunatamente, non è necessario acquistare il titolo completo per giocare in Warzone, in quanto quest'ultima è una IP (intellectual property) indipendente che consente di sperimentare il mondo di Modern Warfare in stile battle royale.

Il 12 marzo, la pagina Twitter ufficiale di Call of Duty ha rivelato di aver raggiunto oltre 6 milioni di giocatori nelle prime 24 ore, un risultato davvero impressionante. Per fare un confronto, Apex Legends si fermò a 2,5 milioni di giocatori nelle prime 24 ore dalla sua uscita.

What a day! 24 hours in and over 6 million of you have dropped into #Warzone.Thank you – we’re just getting started.#FreeCallofDuty pic.twitter.com/GpDKJw5QD4March 11, 2020

Call of Duty Warzone: come si gioca

Call of Duty Warzone è ambientato a Verdansk e offre due modalità di gioco: Battle Royale e Plunder. Centocinquanta giocatori si lanciano da un aereo per paracadutarsi in città e combattere fino a rimanere l'ultima squadra in vita. Ogni team è composto da tre giocatori, ma si spera che gli sviluppatori possano presto aggiungere squadre fino a 5 giocatori.

La modalità Plunder prevede che i giocatori raccolgano denaro, e la prima squadra che raccoglie più di 1 milione vince.

Warzone è uno spin-off gratuito che potete scaricare dall'app Battlenet per PC, PS4 o Xbox One. Se avete già acquistato Call of Duty Modern Warfare (2019), l'aggiornamento di Warzone peserà circa 18 GB - 22 GB; altrimenti è un'installazione separata da 80 GB.