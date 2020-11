Call of Duty avrà una linea di storage gaming dedicata

Western Digital ha deciso di unire le forze con il produttore di CoD, Activision, per lanciare un’edizione speciale di unità WD Black con il marchio Call of Duty: Black Ops Cold War.

La gamma di dischi rigidi a tema CoD include le unità WD Black P10, WD Black P50 e un'edizione speciale dell’SSD NVMe WD Black SN850.

Secondo Western Digital, il WD Black P10 Game Drive è rivolto a coloro che desiderano espandere la capacità della propria console o PC fornendo 2 TB di spazio di archiviazione aggiuntivo. I giocatori riceveranno inoltre 1.100 punti Call of Duty gratuitamente con ogni acquisto.

L'edizione speciale WD Black P50 è un disco esterno a stato solido da 1 TB, che fornirà ai giocatori "velocità di lettura pazzesche". Secondo Western Digital, i giochi impiegheranno molto meno tempo a caricarsi. Gli utenti che acquistano questo SSD riceveranno 2.400 punti Call of Duty.

Infine, la SSD NVMe SN850 Call of Duty: Black Ops Cold War Special Edition è un'unità ad alte prestazioni progettata per ridurre i tempi di caricamento e aumentare le prestazioni. Grazie al protocollo PCIe 4 offrirà "un caricamento più fluido delle applicazioni". Anche in questo caso verranno aggiunti 2.400 punti di Call of Duty gratuitamente.

I tre drive in edizione speciale verranno lanciati a dicembre. Il P10 Game Drive sarà venduto al dettaglio per 134,99 Euro, il P50 Game Drive per 307,99 Euro mentre l'SN850 NVMe costerà 253,99 Euro.

Il lancio dei drive WD Black a tema CoD è in qualche modo appropriato, poiché Call of Duty: Black Ops Cold War richiede moltissimo di spazio di archiviazione. Il gioco necessita infatti di più di 130 GB di spazio su PS5 e Xbox Series X e quasi 100 GB sulle precedenti console PS4 e Xbox One. Per non parlare dei 200 GB richiesti per giocare su PC, anche se nei giorni scorsi Activision aveva fatto ammenda, riducendo di fatto lo spazio necessario a 85 GB per il gioco completo, che diventano 125 GB con l'utilizzo delle texture ad alta risoluzione.

Fonte Wccftech