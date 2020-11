PS5: CoD Black Ops Cold War, molti utenti stanno inconsapevolmente giocando alla versione PS4

Sembra che alcuni possessori di PS5 stiano erroneamente utilizzando la versione PS4 di Call of Duty: Black Ops Cold War, perdendosi così tutto il bello della next-gen.

Ma come è possibile? Come riportato da Eurogamer, acquistando il pacchetto Cross-Gen o la Ultimate Edition di Call of Duty: Black Ops Cold War, si ottiene l’accesso al gioco sia in versione PS5 che PS4.

Il problema è che, dopo aver acquistato il gioco dal PlayStation Store, i giocatori possono scaricare delle parti specifiche come campagne, multiplayer e modalità zombie o selezionare 'scarica tutto'. Scegliendo questa opzione viene effettuato un download complessivo del gioco in versione PS4 e PS5. Fin qui tutto bene.

Alcuni utenti hanno però notato che PS5, al momento dell’avvio del gioco, lancia sempre la versione PS4.

Questo significa che migliaia di giocatori potrebbero aver giocato alla versione PlayStation 4 dal day one senza rendersene conto.

Come risolvere il problema

Fortunatamente Activision si è accorta del problema e ha fornito una guida passo passo per accertarsi che i possessori di PS5 accedano correttamente alla versione next-gen.

Per farlo basta selezionare l’icona home, scendere in basso e evidenziare la voce “Gioca”. A questo punto premete i tre puntini e aprite il menù PS5, poi selezionate l’opzione: | Full | Call of Duty: Black Ops Cold War’. Facile no?

To make sure you’re playing the next-gen version of #BlackOpsColdWar on PS5:1. Highlight the game tile on the Dashboard2. Scroll down and highlight “Play”3. Select the 3 dots and open the menu 4. Select “PS5 | Full | Call of Duty: Black Ops Cold War”5. Launch and enjoy!November 14, 2020

Il problema deriva quindi da un errore di PS5 che, se vengono installate entrambe le edizioni del gioco, invece di dare priorità alla versione next-gen fa partire prima il titolo per PS4.

Sia Xbox Series X che Xbox Series S non hanno dato alcun problema, dato che la console Microsoft installa i titoli next-gen utilizzando il sistema Smart Delivery, il che li differenzia da quelli della precedente generazione.

Guardando il lato positivo si può dire che chi finora ha accidentalmente giocato alla versione PS4 potrà notare maggiormente le differenze con il titolo next-gen.

