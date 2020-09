Bose QuietComfort Earbuds sfidano Apple AirPods Pro

Bose ha finalmente tolto i veli ai suoi auricolari true wireless con riduzione del rumore attiva, progettati per sfidare prodotto di eccellente come gli AirPods Pro di Apple o i Sony WF-1000XM3. Secondo Bose i nuovi QuietComfort Earbuds - questo il nome ufficiale - hanno "la cancellazione del rumore più efficacie al mondo".

I nuovi auricolari saranno presto disponibili a 279,95 euro. Contestualmente, Bose ha lanciato anche i Bose Earbuds Sport, a €199,95.

Saranno quindi più costosi rispetto tanto al prodotto Apple quanto a quello Sony,che sono i concorrenti principali quando si parla di fascia alta. Bose dovrà dunque offrire una qualità superiore per giustificare il prezzo più alto, e di certo non è una sfida facile da vincere.

Specifiche impressionanti

Bose sostiene che i nuovi QuietComfort Earbuds "hanno la stessa riduzione del rumore delle nostre migliori cuffie over-ear". Se sono davvero al livello delle Bose Noise Cancelling Headphones 700, allora dobbiamo aspettarci davvero tanto da questi auricolari.

Il livello di riduzione del rumore è regolabile e c'è una modalità trasparenza per parlare con qualcuno quando ce n'è bisogno, senza togliere gli auricolari. La qualità del suono dovrebbe essere molto buona, considerando la storia recente di Bose. L'azienda inoltre promette un "suono sempre bilanciato" anche a bassi volumi.

L'azienda aggiunge che "quando si abbassa il volume, con la maggior parte delle cuffie i bassi tendono a sparire e la musica suona piatta a inespressiva". Un problema che sarebbe risolto dalla tecnologia Active EQ, che regola bassi e alti in base al volume.

(Image credit: Bose)

I nuovi auricolari Bose hanno una forma ovale con il logo Bose ben visibile. Le punte in silicone dovrebbero garantire un buon isolamento passivo e una buona stabilità, forse adatta anche all'attività sportiva. La certificazione IPX4 garantisce una minima resistenza all'acqua e al sudore.

I controlli touch sugli auricolari permettono di controllare la riproduzione musicale, avviare l'assistente vocale o rispondere a una chiamata - come quasi tutti gli altri auricolari tws in circolazione. Se li togliete, la riproduzione si mette in pausa automaticamente.

I Bose QuietComfort Earbuds usano la connessione Bluetooth 5.1 e hanno un'autonomia di 6 ore, più altri 12 dalla custodia. Non è un valore particolarmente alto, e a questo prezzo ci saremmo aspettati qualcosa di più.

Proprio per questo speriamo che la riduzione del rumore e la qualità del suono siano davvero spettacolari. Solo così, infatti, i nuovi auricolari Bose potranno essere delle alternative convincenti per i prodotti in commercio o per quelli futuri, come gli Apple AirPods 3.