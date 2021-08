Bose QuietComfort 45: meno design, tanta sostanza

Bose sta faticando a tenere a bada le indiscrezioni che riguardano le sue prossime cuffie con cancellazione del rumore arriva, che prenderanno il nome QuietComfort 45.

Dopo le immagini trapelate lo scorso mese grazie alle quali ci siamo fatti una prima idea del look delle nuove cuffie Bose, un nuovo leak diffuso dal sito tedesco WinFuture ci ha fornito alcuni scatti dettagliati che mettono a nudo il design delle QuietComfort 45.

Estetica a parte, il leak conferma la presenza di un ingresso USB-C che sostituirà l'ormai datata porta micro-USB che si trova sulle precedenti Bose QuietComfort 35 II.

A parte questo, il design delle nuove QuietComfort 45 sembra praticamente identico a quello del modello precedente. Del resto perché accantonare un concetto ben riuscito?

Le QuietComfort 35 II sono pensate per offrire il massimo del comfort, più che per esaltare l'estetica, scelta condivisibile ma che, dato l'utilizzo di materiali plastici, rischia di sfavorire le nuove QuietComfort 45 rispetto a modelli premium come le Master & Dynamic MW50.

A livello di qualità audio invece, le cuffie QuietComfort 45 dovrebbero mantenere (e migliorare) lo standard elevato dei modelli precedenti. Secondo WinFuture le nuove cuffie Bose potranno contare su un sistema ANC rinnovato, affiancato da una modalità detta Aware Mode (simile alla modalità trasparenza delle AirPods Pro) e dal supporto del sistema di equalizzazione Bose Active EQ.

La batteria dovrebbe avere una durata superiore rispetto alle precedenti QC35 II con un'autonomia indicata di 24 ore e tempi di ricarica ridotti (si parla di 2.5 ore di ascolto con 15 minuti di ricarica). Le Bose QC35 II hanno un'autonomia di 20 ore che, per gli standard odierni, è relativamente bassa. Le 4 ore in più promesse dal nuovo modello sono sicuramente un bel passo in avanti, anche se non bastano per impensierire le Sony WH-1000XM4 in termini di durata della batteria.

La rivista tedesca indica un prezzo di lancio pari a $329 negli Stati Uniti, mentre non ci sono indicazioni sul possibile cartellino per il mercato europeo.

Analisi: stile vs sostanza

Bose ha già dimostrato di saper fondere stile e prestazioni con le Noise Cancelling Headphones 700.

Tuttavia con le QuietComfort 45, l'azienda tedesca sembra voler riprendere il percorso iniziato con le precedenti 35s e 35 IIs ponendo maggiore attenzione sulle funzioni audio e rinunciando al design ricercato.

Detto questo, le Noise Cancelling 700 risultano piuttosto rigide da indossare, e le QuietComfort 35 IIs sono molto più comode per un ascolto prolungato, fattore che per molti conta più del design.

Se le QuietComfort 45 riuscissero a replicare l'ottima vestibilità del modello precedente migliorandone le prestazioni diverrebbero un modello molto popolare.

Inoltre le nuove cuffie Bose dovrebbero vantare una versione aggiornata del già ottimo ANC dell'azienda tedesca, che potrebbe metterle in diretta competizione con le ottime Sony WH-1000XM4, almeno nel comparto audio.

Non sappiamo nulla sulla possibile data di uscita, ma dato che le immagini trapelate di recente sono ufficiali prevediamo un lancio nel breve periodo.