ASUS presenta i nuovi portatili ROG Strix Scar e ROG Zephyrus

Asus ha da poco presentato tre nuovi modelli di portatili da gaming appartenenti alle linee ROG Strix Scar e ROG Zephyrus: si tratta di notebook di fascia alta, che includono hardware di punta, come CPU Intel o AMD, GPU Nvidia di fascia alta, RAM DDR5, display ad alta risoluzione e molto altro.

Acquistando uno dei tre prodotti inoltre, sarà possibile ottenere in omaggio tre mesi gratuiti per l'Xbox Game Pass Ultimate di Microsoft, nonché l'accesso a un catalogo molto farcito di titoli da giocare, anche in anteprima.

ASUS ROG Zephyrus M16 (2023)

(Image credit: ASUS)

Il nuovo ROG Zephyrus M16 (2023) di ASUS è un notebook disponibile con CPU fino a Intel Core i9-13900H e GPU dedicata Nvidia GeForce RTX 4090, insieme a memoria RAM DDR5-4800 che è possibile espandere a 32GB. È disponibile con display da 16 pollici Nebula HDR, copertura colori DCI-P3 del 100% e luminosità di picco fino a 1100nit, oppure con schermo Mini LED dalla luminosità di picco di 500nit. In entrambe le tipologie, il display offre una risoluzione QHD, una frequenza d'aggiornamento di 240Hz e un rapporto schermo scocca del 92%.

Il sistema di raffreddamento, con tecnologia Tri-Fan a tripla ventola, garantisce uno smaltimento adeguato del calore ed è coadiuvato dal metallo liquido Thermal Grizzly. Durante lo svolgimento di attività leggere, le ventole smettono inoltre di ruotare, aumentando ulteriormente la silenziosità.

L'archiviazione include SSD NVME PCIe 4.0 fino a 2TB, mentre un secondo slot permette di configurare una coppia di unità in RAID 0. Il comparto audio include doppi tweeter e doppi woofer con supporto al Dolby Atmos, nonché un array di microfoni 3D con cancellazione del rumore IA bidirezionale.

Per quanto riguarda la connettività, non manca il WiFi 6E, insieme a una porta Thunderbolt 4 con DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0 e due USB Tipo-A 3.2 per il collegamento dei dispositivi. È infine presente uno lettore microSD ed è possibile gestire monitor 4K ad alta frequenza di aggiornamento o fino a 8K 60Hz con una porta HDMI 2.1.

La batteria ha una capacità di 90Wh e il supporto alla ricarica rapida permette di ricaricarla dallo 0% al 50% in soli 30 minuti. La scocca di ASUS Zephyrus M16 (2023) ha un peso di 2,1Kg e lo spessore è inferiore ai 2cm. Il coperchio del notebook è infine abbellito da un display LED Anime Matrix, in grado di riprodurre qualsiasi tipo di animazione. I modelli non dotati del display Anime Matrix, posseggono invece una superficie ricoperta da una pellicola monocromatica che permette al coperchio di cambiare colore con la luce.

ASUS ROG Zephyrus M16 (2023) è disponibile all'acquisto tramite il negozio online ASUS al prezzo consigliato di 4.499€ (Si apre in una nuova scheda).

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (2023)

(Image credit: ASUS)

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (2023) è dotato di CPU AMD Ryzen 9 7945HX e GPU dedicata Nvidia GeForce RTX 4090. Come il modello precedente, è presente una memoria RAM DDR5-4800, ma in questo modello è espandibile fino a 64GB. Il raffreddamento possiede una modalità operativa, denominata "Silent", che spegne le ventole durante le attività quotidiane, per dissipare il calore passivamente. La pasta termica Conductonaut Extreme di Thermal Grizzly assicura invece la massima efficienza di estrazione del calore.

Zephyrus Duo 16 (2023) si distingue per la presenza del display secondario, che grazie a una particolare cerniera, scivola indietro all'apertura del portatile per posizionarsi sotto lo schermo principale da 16 pollici. Entrambi sono protetti da vetro Gorilla Glass DXC, in grado di ridurre i riflessi superficiali, aumentando la solidità generale del notebook per via della sua resistenza ai graffi.

Il comparto audio include sei altoparlanti a doppio woofer con supporto al Dolby Atmos, che possono offrire un palcoscenico virtuale a 5.1.2 canali. Sono poi presenti tre microfoni con cancellazione del rumore IA. La tastiera ha tasti con una corsa di 1,7mm, mentre la tecnologia NumberPad permette di trasformare il trackpad in un tastierino numerico, per massimizzare lo spazio disponibile.

Sopra il monitor si trova una webcam IR 1080p con supporto al sistema di autenticazione Windows Hello di Microsoft. Per quanto riguarda l'archiviazione, è possibile usufruire di un SSD NVMe PCIe 4.0 con capienza fino a 4TB, la connettività include invece una coppia di porte USB 3.2 Gen Tipo-C, con DisplayPort 1.4a, di cui una in grado di alimentare altri dispositivi e l'altra con supporto G-Sync. A completare le opzioni di connessione, ci sono ulteriori due porte USB 3.2 Gen 2, una HDMI 2.1, una Ethernet 2.5G, un lettore microSD e un jack audio combo.

ROG Zephyrus Duo 16 è disponibile su ASUS eshop al prezzo consigliato al pubblico di 4.999€ (Si apre in una nuova scheda).

ASUS ROG Strix Scar 18

(Image credit: ASUS)

ASUS ROG Strix Scar 18 (G834) è disponibile in diverse configurazioni, la più potente include un processore Intel Core i9-13900HX e una scheda video dedicata Nvidia GeForce RTX 4090, oltre che memoria RAM DDR5-4800.

Il notebook è disponibile nei formati 16, 17 e 18 pollici, proprio l'ultima dimensione fa uso di un display Nebula QHD con formato 16:10, frequenza d'aggiornamento di 240Hz e tempo di risposta di 3ms. Essendo certificato PANTONE, assicura inoltre una copertura del 100% della gamma di colori DCI-P3. Lo schermo è inoltre compatibile con G-Sync e Dolby Vision HDR.

Ha una tastiera con retroilluminazione LED compatibile con Aura Sync, che permette di personalizzare sia il colore che le animazioni di illuminazione.

La funzionalità MUX Switch, offerta da Advaced Optimus di Nvidia, permette di instradare automaticamente i fotogrammi dalla GPU discreta direttamente al display, bypassando la grafica integrata: in questo modo, è possibile ottimizzare ulteriormente l'autonomia, utilizzando la GPU meno potente durante le operazioni leggere. Il raffreddamento dei componenti è affidato a dissipatore a tripla ventola, che facendo uso di metallo liquido Conductonaut, è coadiuvato da prese d'aria posizionate in tutti i lati del case.

Il comparto audio include surround virtuale Dolby Atmos, oltre che la cancellazione di rumore IA, sia per i segnali in entrata che per quelli in uscita. La connettività comprende sia WiFi 6E che una porta Ethernet.

ROG Strix Scar 18 è già disponibile su ASUS eshop al prezzo consigliato al pubblico di 4.199€ (Si apre in una nuova scheda).