Arriva il primo Chromebook da gaming al mondo

Dopo il recente annuncio, da parte del General manager di Google Stadia Phil Harrison, relativo alla chiusura del servizio che avverrà il 18 gennaio 2023, il mondo del gaming sta per ricevere un’altra grande sorpresa, questa volta positiva.

Il percorso intrapreso da Google con il supporto di Valve per introdurre la compatibilità tra Steam e ChromeOS, che prende il nome di “progetto Steam Alpha”, sembra essere giunto ad una conclusione. Dopo l’introduzione delle tastiere RGB per Chromebook e l’arrivo di IdeaPad 5i con display a 120Hz, i Chromebook per il gaming sembravano dietro l’angolo.

Così è stato, anche se non vi è ancora certezza assoluta. La notizia arriva da un leak di Gabriel Brangers, redattore di ChromeUnboxed, che ha notato una scheda prodotto relativa ad un nuovo portatile Lenovo.

I tasselli sembrano essere tutti al loro posto: display a 120Hz, illuminazione RGB e processori Intel di 12esima generazione sono approdati nell’universo Chromebook e sembra che Lenovo si stia preparando a portare una piccola rivoluzione con il lancio del primo Chromebook da gaming.

Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook: specifiche

L’evento sarebbe unico al mondo e segnerebbe l’ingresso dei dispositivi Chromebook nel mondo del gaming. Fortunatamente, una scheda prodotto, anche se vista per poco tempo, permette di avere a disposizione dati concreti o, per meglio dire, specifiche.

Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook, questo il nome del primo modello dedicato al gaming, disporrà di un display QHD da 16 pollici, con risoluzione di 2560 x 1600 e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Le CPU, come descritto precedentemente, saranno Intel di dodicesima generazione, in particolare i3 e i5 con scheda grafica integrata Iris Xe. Quest’ultima è uno dei requisiti fondamentali del progetto Steam Alpha, ne consegue che sia perfettamente in grado di gestire i migliori giochi presenti sulla piattaforma.

La RAM da 8GB, non si sa se espandibile o meno, sarà accompagnata da una memoria interna da 512GB. Completano il quadro le porte a disposizione: due USB-C, due USB-A, MicroSD e cavo jack. Dal punto di vista del design, IdeaPad Gaming Chromebook sarà in grado di offrire un’esperienza audio immersiva grazie ai suoi quattro speaker.

La tastiera RGB riceverà un supporto completo, frutto dell’integrazione con ChromeOS che consentirà di gestire l’illuminazione direttamente dal menu del sistema operativo. La webcam di IdeaPad Gaming Chromebook sarà una FHD con otturatore analogico e il dispositivo supporterà la connessione Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1. Infine, i materiali utilizzati per la costruzione sono simile ad altri Chromebook Lenovo con la parte superiore in alluminio e quella inferiore in plastica.

Purtroppo, non sono ancora giunti leak relativi ad un eventuale prezzo di lancio del nuovo IdeaPad. Chissà, forse Lenovo brucerà tutti sul tempo con un annuncio ufficiale del quale, per ora, non si ha una data precisa.