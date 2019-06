Apple Watch sarà sempre più indipendente dall'iPhone

Anche se possedete la versione LTE di Apple Watch 3 o di Apple Watch 4, nessuno di questi due smartwatch funziona senza un iPhone. Nuovi elementi presenti nella beta di watchOS 6 suggeriscono che a breve un distacco sarà possibile.

Secondo Jeremy Horwitz di VentureBeat, l'ultima beta per gli sviluppatori di watchOS 6, rilasciata all'inizio della settimana scaricherà per la prima volta gli aggiornamenti direttamente su Apple Watch

Fino ad oggi Apple usava l'iPhone per scaricare il software e quindi li inviava ad Apple Watch via Bluetooth. Ora watchOS 6 potrà fare tutto da solo, sempre se è collegato al Wi-Fi o ha una connessione LTE attiva.

Se non vedete l'ora che Apple Watch si liberi dall'iPhone aspettate a esultare. Sembra che servirà ancora iPhone per accettare e consultare le condizioni dell'aggiornamento.

Sure seems like the stage is being set for direct-to-Apple Watch software updates in watchOS 6, though it hasn’t been fully freed quite yet from the need to approve things on the iPhone. pic.twitter.com/pf3wBC3vU5June 17, 2019