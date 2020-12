Apple Watch 7: due brevetti mostrano Touch ID e fotocamera integrata sotto il display

Nonostante Apple Watch 6 sia uno dei migliori smartwatch in commercio, molti hanno sottolineato come l'ultimo orologio Apple manchi di funzioni realmente innovative rispetto alle sue precedenti iterazioni.

Apple potrebbe porre rimedio con Watch 7 dato che, stando a recenti indiscrezioni, sembra al lavoro per aggiungere un sensore di impronte digitali Touch ID e una fotocamera integrata sotto al display del suo prossimo smartwatch.

Entrambe le tecnologie sono state menzionate nell'ambito di due brevetti Apple recentemente approvati dal U.S. Patent and Trademark Office, a riprova del fatto che Apple sta prendendo in considerazione il loro utilizzo su Apple Watch.

Il brevetto nel quale compare il Touch ID mostra un lettore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione di Apple Watch. Tra le annotazioni si legge che questo servirà per l'identificazione dell'utente, per sbloccare lo schermo e per autorizzare le transazioni, un po' come avviene sugli smartphone.

(Image credit: USPTO / Patently Apple)

L'altro brevetto sembra più ambizioso ed è riferito a uno schermo composto da più strati, di cui uno, che dovrebbe ospitare la fotocamera, avrebbe la capacità di diventare "invisibile" quando non è in uso.

Tenete presente che entrambi i brevetti fanno riferimento anche agli smartphone, quindi il suddetto display potrebbe essere utilizzato anche su iPhone 13 in sostituzione del notch.

Entrambe le ipotesi sembrano piuttosto realistiche, ma il Touch ID sembra una funzione più semplice da implementare e sicuramente più utile su Apple Watch. Tra l'altro è la prima volta che Apple parla di sensore di impronte in ambito Smartwatch.

Al contrario, una fotocamera integrata sotto lo schermo (o qualsiasi tipo di fotocamera) sarebbe più attinente su uno smartphone, ed è una tecnologia che, al momento, si trova solo su ZTE Axon 20 5G. Di certo non si tratta di una tecnologia che verrà introdotta a breve, ma speriamo di non dover attendere troppo prima di vederla su iPhone e Apple Watch.

Fonti: PocketNow e Patently Apple