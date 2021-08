Apple Watch 7 sarà il più grande di sempre, ma è davvero una cosa positiva?

Un'indiscrezione recente ha suggerito che Apple Watch 7 potrebbe essere più grande di tutti i modelli precedenti, e ora un'altra notizia punta nella stessa direzione.

DuanRui ha condiviso su Twitter l'immagine di quello che sembra essere il cinturino in pelle di uno smartwatch, con scritto che è predisposto per un quadrante da 45mm. Il tweet si riferirebbe proprio ad Apple Watch 7.

Apple Watch 6 è disponibile nelle versioni da 40mm e 44mm, quindi la differenza nelle dimensioni sarebbe leggermente superiore, di un solo millimetro. Se le indiscrezioni precedenti si rivelassero corrette potremmo vedere anche un Apple Watch 7 da 41mm.

iPhone 13: uscita, prezzo, novità e indiscrezioni

Tutto quello che sappiamo su watchOS 8

Tutti i migliori smartwatch

Apple Watch Series 745mm pic.twitter.com/vIjR5mvQ85August 26, 2021 See more

Naturalmente, tutte queste ultime indiscrezioni non sono state confermate ufficialmente. Il cinturino dell'immagine potrebbe non essere quello del futuro Apple Watch, oppure la scritta potrebbe essere stata aggiunta successivamente con Photoshop.

Non si sa quale sia la fonte originale, quindi non possiamo valutarne l'affidabilità. DuanRui afferma di non avere contatti con fonti interne all'azienda e non è un leaker, ma si limita a ripubblicare indiscrezioni di fonti cinesi per il pubblico occidentale.

D'altro canto questa non è la prima volta che sentiamo un'indiscrezione simile, quindi aspettarsi un effettivo aumento nelle misure di Apple Watch 7 è lecito.

The Apple Watch 6 is probably already big enough for a lot of people (Image credit: Future)

Più grande non vuol (sempre) dire migliore

Gli smartphone diventano sempre più grandi di anno in anno, ma non siamo sicuri che gli smartwatch inizieranno a seguire la stessa traiettoria. La maggior parte degli utenti probabilmente non vuole al polso un dispositivo troppo ingombrante e pesante, e uno smartwatch dovrebbe essere un accessorio comodo da indossare.

Le funzionalità smart richiedono necessariamente un display con cui poter interagire, ma questo deve comunque essere di dimensioni il più discrete possibile.

D'altro canto, probabilmente una differenza di un solo millimetro sarà cosa di poco conto, e in molti non la noteranno nemmeno.

Non sarebbe neanche la prima volta che Apple aumenta le dimensioni dei suoi dispositivi indossabili, noi però non siamo convinti che giocare al rialzo in questo ambito sia una buona idea.

Via 9to5Mac