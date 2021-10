Apple Watch 7: preordini e data di uscita confermati

Apple Watch 7 sarà finalmente disponibile dal 15 ottobre a livello globale e si potrà preordinare da venerdì 8 ottobre.

I prezzi di Apple Watch 7 partiranno da 439€ per la variante in alluminio da 41mm , cifra confermata da Apple per il modello GPS.

Tra le voci circolate nelle ultime ore si parla già di una presunta scarsità di magazzino (come per la gamma iPhone 13), quindi se volete essere certi di portarvi a casa il nuovo smartwatch Apple vi consigliamo di acquistarlo in preordine.

Apple ha presentato Watch 7 insieme ai nuovi iPhone 13 e iPad mini 6 durante l'evento del 14 settembre, occasione in cui non ha indicato alcuna data di uscita per lo smartwatch.

Non sappiamo di preciso perché Apple abbia tardato a lanciare Watch 7 rispetto agli altri prodotti presentati a settembre.

Molti pensano che le modifiche al design di Apple Watch 7 siano la causa del ritardo in fase di produzione, ma dubitiamo che Apple possa confermare questa teoria.

Apple Watch 7 è molto simile a Watch 6 ma ha un display più ampio e luminoso, oltre che più resistente, e una scocca complessivamente più grande.

Apple Watch 7 dispone anche di un sistema di ricarica veloce che gli permette di ricaricarsi il 33% più velocemente del suo predecessore.