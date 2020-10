Apple Watch 6, stando ai leak ci sarebbero poche novità rispetto a Apple Watch 5

Ci aspettavamo tante novità per Apple Watch 6 rispetto a Apple Watch 5 , ma un recente rumor afferma che il nuovo smartwatch potrebbe montare lo stesso display del suo predecessore.

La notizia arriva dal leaker @ L0vetodream , che in un tweet ha detto "ho sognato che Apple Watch 6 continuerà a utilizzare il display JDI" (a quanto pare, il leaker sembra preferire l’utilizzo di questa formula).

Dobbiamo però sottolineare che si tratta di un leaker poco conosciuto e che nessuno dei suoi rumor è stato finora confermato (ma neanche smentito, visto che riguardano tutti prodotti futuri), quindi è meglio prendere queste informazioni con le pinze.

Se le cose stessero davvero così, Apple Watch 6 monterebbe un display con la stessa tecnologia di Apple Watch 5. In realtà, con l'always-on display e un frame rate variabile che consente di allungare la durata della batteria, non sarebbe una cosa negativa. Ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Apple Watch 5 , anche se onestamente non ci sarebbe dispiaciuto vedere qualche novità nel nuovo dispositivo.

Va inoltre ricordato che Apple Watch 5 utilizzava la stessa tecnologia di Apple Watch 4 , anche se il vecchio dispositivo sfruttava soltanto parte di essa. A quanto pare, Apple ha scelto di riproporre la stessa tecnologia per due anni consecutivi.

in my dream the Apple Watch S6 will continue use the display from JDIMay 31, 2020