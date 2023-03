Apple, un MacBook Air OLED forse già l'anno prossimo (grazie a Samsung)

I tanto attesi modelli OLED del MacBook Air potrebbero essere più vicini del previsto: secondo il sito cinese di notizie tecnologiche The Elec., sia Samsung che LG infatti sono state coinvolte nello sviluppo di nuovi display per Apple.

È da un po' che sappiamo che un MacBook OLED è sulla nei progetti Apple, e negli ultimi mesi diversi informatori hanno affermato che il gigante tecnologico sta puntando a una potenziale uscita nel 2024.

Le nuove informazioni fornite da The Elec tendono a confermare le indiscrezioni, e aggiungono che Apple avrebbe incaricato Samsung di produrre pannelli OLED per un nuovo MacBook Air da 13,3 pollici.

I display mini-LED "LiquidRetina" presenti nell'attuale generazione di MacBook Air M2 potrebbero quindi essere in via di estinzione, e gli informatori sostengono che l'efficienza energetica e la luminosità degli OLED le rendono interessanti per Apple.

La novità potrebbe portare preoccupazione in casa LG, fornitore storico di Apple per quanto riguarda gli schermi. D'altra parte la stessa LG è il più grande produttore di pannelli OLED al mondo, anche se nel settore dei televisori.

Tuttavia, LG starebbe sviluppando schermi OLED per i nuovi iPad Pro da 11 e 13 pollici. Le speculazioni di The Elec suggeriscono che LG semplicemente non aveva la capacità di accettare un ordine per i nuovi pannelli OLED del MacBook Air, inducendo Apple a rivolgersi alla divisione display di Samsung. Samsung potrebbe anche sviluppare uno schermo OLED da 11 pollici per Apple, indicando che potrebbe produrre anche alcuni display OLED per iPad.

Analisi: un motivo per preoccuparsi

Tutto ciò rafforza ulteriormente l'ipotesi che Apple abbia effettivamente un MacBook Air OLED pronto per il lancio previsto per il 2024, anche se non è chiaro se si tratterà effettivamente della prossima generazione di MacBook.

Abbiamo già visto speculazioni sul fatto che Apple consegnerà quest'anno nuovi potenti MacBook dotati del chip Apple M3, tra cui un MacBook Air (2023), ma sembra improbabile che i nuovi pannelli OLED siano pronti per il 2023, quindi potremmo assistere a un'altra uscita intermedia prima che gli schermi mini-LED di Apple vengano definitivamente abbandonati.

Il rapporto di Elec sostiene che il pannello OLED da 13,3 pollici in fase di sviluppo per un futuro MacBook Air servirà come prova per i modelli di MacBook Pro più grandi, mentre i previsti iPad OLED potrebbero essere essi stessi un test per l'implementazione della tecnologia nei MacBook.

Sembra che Samsung fosse già stata incaricata di sviluppare uno schermo OLED da 10,86 pollici per un modello di iPad Air non ancora presentato, ma il progetto è stato infine abbandonato a causa di problemi di approvvigionamento e affidabilità.

Tuttavia, ho ancora un grande timore: il prezzo. L'ultimo MacBook Air ha già subito un notevole rincaro rispetto all'ancora eccellente modello M1 del 2020 e si teme che il previsto iPad Pro OLED possa essere molto più costoso dei suoi predecessori, al punto che potrebbe costare più di un MacBook Pro di ultima generazione.

In un mondo in cui l'inflazione aumenta, i salari ristagnano e il divario tra ricchi e poveri si allarga sempre di più, questo tipo di rincari mi infastidisce molto. Certo, i MacBook sono sempre stati prodotti di fascia alta (probabilmente non ne vedrete mai uno nella nostra classifica dei migliori computer portatili economici), ma qui Apple rischia davvero di esagerare.

La cosa peggiore è che l'Air dovrebbe essere il portatile più accessibile di Apple, ma un eventuale modello OLED potrebbe non essere affatto "popolare".