Apple MagSafe: in arrivo il supporto per la ricarica wireless inversa

Pare che Apple stia lavorando a un modello di Battery Pack MagSafe per iPhone 12 con supporto per la ricarica wireless inversa. Questo significa che presto forse si potranno ricaricare le AirPods semplicemente appoggiandole sul retro del telefono.

In una delle ultime puntate del podcast Genius Bar , Jon Prosser ha suggerito che Apple starebbe sviluppando due modelli di Battery Pack con tecnologia MagSafe: ci sarà una variante premium che integrerà il supporto per la ricarica wireless inversa, che consentirebbe la ricarica di altri gadget sfruttando l'autonomia dell'accessorio.

Poco dopo l'uscita di iPhone 12, la Federal Communications Commission aveva documentato che la tecnologia MagSafe integra il supporto per la ricarica wireless inversa.

Già nel 2019 avevano iniziato a trapelare indiscrezioni secondo cui la ricarica wireless inversa sarebbe arrivata su iPhone 11, ma così non è stato. La tecnologia non è disponibile neanche per la serie iPhone 12 e, per il momento, neanche sugli accessori MagSafe. Sarà il 2021 l'anno giusto?

Prosser non si è sempre rivelato un informatore affidabile, e in questo caso non ha fornito ulteriori dettagli riguardo i presunti piani dell'azienda. Sappiamo solo che l'implementazione della tecnologia sugli accessori MagSafe è ai primi stadi del processo di sviluppo.

Indizi su iOS

Apple naturalmente non si è lasciata sfuggire nulla, quindi non c'è nessuna informazione ufficiale a supporto di questa tesi.

Detto questo, un codice dell'ultima beta di iOS 14 fa riferimento a un "battery pack" compatibile con MagSafe: questo indica che Apple starebbe spingendo per portarsi avanti con lo sviluppo della tecnologia, che forse vedrà la luce prima dell'uscita di iPhone 13.

