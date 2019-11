Apple MacBook Air, il nuovo modello potrebbe finalmente avere CPU Intel di decima generazione

Apple MacBook Air, di cui è uscita una versione aggiornata lo scorso luglio, sarà aggiornato di nuovo prima della fine dell'anno con un processore più potente, secondo alcune indiscrezioni.

La fonte è la società di analisti IHS Markit che ha detto a Forbes che il MacBook Air riceverà un'altro aggiornamento delle specifiche nel 2019, senza però rivelare molti dettagli. L'unica cosa che è stata detta è che il nuovo modello avrà un processore Intel di decima generazione.

Lo scorso aggiornamento di luglio ha aggiunto la tecnologia True Tone al Retina display di MacBook Air (per modificare automaticamente la temperatura del colore, in modo da offrire un'esperienza visiva più piacevole, con colori più naturali) e poi è stato ridotto il prezzo del modello base.

Nella nostra recensione di MacBook Air 2019, abbiamo notato che True Tone è un'aggiunta utile sebbene non si tratti di una novità straordinaria. L'elemento che ci ha convinto di meno invece è stato il fatto che la nuova versione di MacBook Air avesse ancora a bordo il processore dual core Intel Core i5-8210Y che ci ha portato a dire che questo laptop costa molto e ha prestazioni non all'altezza (nonostante il taglio di prezzo). which leaves the machine feeling “underpowered and overpriced” (despite that price cut).

Sempre nella nostra recensione, abbiamo sottolineato come fosse strano il fatto che Apple avesse deciso di aggiornare MacBook Air senza aspettare di poter inserire i nuovi processori quad core per portatili di Intel, ma, secondo questa voce di corridoio, la prossima versione di MacBook Air andrà proprio a coprire questa lacuna.

Problemi di nome?

IHS Markit sostiene che il nuovo MacBook Air avrà un processore Amber Lake e qui le cose si fanno un po' confuse a causa delle strane regole di nomenclatura adottate da Intel.

A dirla tutta, pare che il nuovo processore sarà uno dei modelli della gamma Comet Lake, presentati da poco. Si tratta di processori di decima generazione che saranno capitanati dal modello quad core Intel Core i7-10510Y della serie Y (processori per portatili estremamente efficienti a bassissimo consumo energetico).

La confusione per IHS Markit è derivata dal fatto che questi processori serie Y di decima generazione vengono chiamati "prodotti precedentemente noti come Amber Lake Y" nel database delle specifiche tecniche dei processori di Intel. In questa categoria, però, rientrano anche alcuni processori serie 8000. Perché questa scelta di nomenclatura? Bella domanda. Pare che Intel abbia la passione di scegliere nomi astrusi, a volte.

Comunque, Intel ha confermato a Forbes che Core i7-10510Y è un chip Comet Lake e quindi almeno la questione del nome è risolta. Quindi la notizia è che il presunto nuovo MacBook Air avrà un processore Intel quad core di decima generazione, non è ancora chiaro quale, che dovrà dare una bella spinta alle prestazioni del laptop del colosso di Cupertino.

Tutte queste considerazioni, ovviamente, valgono se quanto detto dalla società di analisti si rivelerà corretto. Noi ce lo auguriamo visto che andrà a risolvere il problema più grave del MacBook Air del 2019 già sul mercato.