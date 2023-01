Apple lancia a sorpresa i nuovi MacBook Pro e Mac mini, oltre a M2 Plus e M2 Max

Apple ha lanciato in sordina i nuovi modelli 2023 dei MacBook Pro da 16 e da 14 pollici, insieme ai potenti chip M2 Pro ed M2 Max, che fanno seguito agli M1 Pro e M1 Max.

Secondo Greg Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple, "Oggi il MacBook Pro diventa ancora migliore. Con prestazioni più veloci, connettività migliorata e la più lunga durata della batteria mai avuta in un Mac, oltre al miglior display in un portatile, non c'è semplicemente nient'altro di simile."

I nuovi modelli si possono già prenotare sul sito Apple, con consegne a partire dal 24 gennaio.

Questo articolo è in sviluppo ...

(Image credit: Apple)

MacBook Pro 16 pollici (2023) e MacBook Pro 14 pollici (2023)

Il MacBook Pro 14 pollici (2021) e il MacBook Pro 16 pollici (2021) hanno ora un seguito: entrambi i modelli delle potenti workstation mobile sono dotati dei nuovi chip M2 Pro e M2 Max, che Apple definisce "il chip più potente ed efficiente al mondo per un portatile professionale".

Speriamo di poter mettere alla prova queste affermazioni quando avremo i nuovi MacBook Pro da recensire, anche perché siamo rimasti estremamente colpiti dalle versioni precedenti e abbiamo apprezzato il MacBook Air (M2, 2022) e il MacBook Pro (M2, 2022), quindi possiamo sicuramente immaginare che questi nuovi modelli non ci deluderanno.

Apple fa anche grandi promesse per quanto riguarda l'autonomia della batteria, che può raggiungere le 22 ore: anche in questo caso, si tratta di un dato potenzialmente rivoluzionario, considerando i livelli di prestazioni offerti.

Questi nuovi MacBook Pro supportano anche il Wi-Fi 6E e il video HDMI fino a 8K. È inoltre possibile configurare i MacBook Pro con ben 96 GB di memoria unificata.

Il MacBook Pro da 14 pollici con chip M2 Pro parte da 2.499 euro e viene fornito con:

CPU a 10 core con 6 core per le prestazioni e 4 core per l'efficienza

GPU a 16 core

Motore neurale a 16 core

Larghezza di banda della memoria di 200 GB/s

16 GB di memoria unificata

SSD DA 512 GB

Per 3.099 euro si ottiene un MacBook Pro da 14 pollici con chip M2 Pro e..:

CPU a 12 core con 8 core per le prestazioni e 4 core per l'efficienza

GPU a 19 core

Motore neurale a 16 core

Larghezza di banda della memoria di 200 GB/s

16 GB di memoria unificata

SSD DA 1 TB

Se avete bisogno di più potenza, il MacBook Pro da 14 pollici con il chip M2 Max costa 3.799 euro, ed è dotato di un'ampia gamma di accessori:

CPU a 12 core con 8 core per le prestazioni e 4 core per l'efficienza

GPU a 30 core

Motore neurale a 16 core

Larghezza di banda della memoria di 400 GB/s

32 GB di memoria unificata

SSD DA 1 TB

(Image credit: Apple)

Ciascuno di essi è dotato di un display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici con una risoluzione di 3.024 x 1.964 e 154 pixel per pollice.

Sono gli stessi dei modelli precedenti, ma dato che erano i migliori schermi che si potessero avere su un portatile, non ci lamentiamo!

Mac mini (2023)

Una sorpresa molto piacevole è stata la rivelazione di un nuovo Mac mini. Il Mac mini (2023) non solo ha l'atteso aggiornamento al chip M2, ma ha anche un modello con M2 Pro. Ciò significa che si tratta di un PC compatto con prestazioni notevoli, che potrebbe addirittura rendere superfluo il Mac Studio?

Con Apple che afferma che "il nuovo chip M2 Pro offre per la prima volta prestazioni di livello professionale al Mac mini" e che incoraggia le persone ad abbinare il Mac mini (2023) con lo Studio Display, che di solito viene venduto insieme al Mac Studio, abbiamo la sensazione che tempo del Mac Studio stia già volgendo al termine.

Ciliegina sulla torta, il Mac mini (2023) costa un po' meno rispetto alla versione precedente. Un ribasso che, incredibile ma vero, vale anche per l'Italia.

Il Mac mini (M2, 2023) è dotato di una CPU a 8 core e di una GPU a 10 core, supporta fino a 24 GB di memoria e, a quanto pare, offre prestazioni di rendering della timeline in Final Cut Pro 9,8 volte superiori rispetto al vecchio Mac mini con Intel.

Il Mac mini (2023) è disponile in tre varianti, da €729, €959 ed €1.579. Il modello più costoso equipaggia il nuovo chip M2 Pro, con 16GB di RAM ed SSD da 512GB.