Apple AirPods: i nuovi auricolari true wireless potrebbero uscire a maggio

La versione più recente degli auricolari true wireless AirPods di Apple è uscita nel 2019 , insieme al modello Pro dotato della funzionalità di cancellazione del rumore ; a meno di un anno da allora, i tempi sembrano essere maturi per il lancio dei nuovi Apple AirPods.

Jon Prosser, tech analyst e fondatore del canale YouTube Front Page Tech , ha pubblicato un tweet in cui afferma che i nuovi auricolari Apple AirPods sono pronti a fare il proprio debutto sul mercato e che l’azienda di Cupertino potrebbe presentare l’ ultimo aggiornamento di MacBook Pro già nel prossimo mese .

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.Probably alongside the MacBook Pro next month.April 19, 2020