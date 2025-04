Motorola prepara nuovi auricolari open con tecnologia Bose (e anche uno smartwatch)

Secondo il noto leaker Evan Blass, Motorola sarebbe pronta a lanciare i suoi primi auricolari open-ear, frutto di una nuova collaborazione con Bose. I dispositivi sono stati mostrati in un’immagine pubblicata su X, che svela anche un nuovo smartwatch Motorola pronto al debutto.

Non è la prima volta che Motorola lavora a stretto contatto con Bose: era già successo con i Moto Buds+, che avevano convinto per qualità audio e rapporto qualità-prezzo. Nella nostra recensione li avevamo definiti "auricolari wireless economici ma brillanti", anche se non mancavano i limiti: l’app dedicata mostrava incompatibilità con alcuni dispositivi Android e risultava del tutto assente su iOS.

Se questo nuovo modello seguirà le stesse orme, possiamo aspettarci un suono di ottimo livello, anche se restano da verificare compatibilità e funzionalità software.

Motorola open earbuds: cosa sappiamo finora

Motorola potrebbe essere in procinto di svelare i suoi primi auricolari open-ear, nati da una nuova collaborazione con Bose. Le immagini pubblicate dal noto leaker Evan Blass su X mostrano quello che potrebbe essere il design finale degli auricolari, insieme a un nuovo smartwatch targato Motorola.

Gli auricolari, che Blass aveva precedentemente chiamato "Moto Loop Earbuds", sembrano essere del tipo a clip-on, con una finitura bianco-oro e una custodia molto simile a quella dei Bose QuietComfort 2. Il prezzo e la data di uscita non sono ancora stati comunicati.

Visto il coinvolgimento di Bose, è naturale pensare a un prodotto dall’ottima resa sonora, magari ispirato ai Bose Ultra Open Earbuds, considerati tra i migliori open-ear sul mercato premium. Tuttavia, Motorola potrebbe puntare su una fascia più accessibile, offrendo una valida alternativa per chi cerca una buona esperienza audio senza spendere troppo. D’altronde, Bose sta cavalcando l’onda delle partnership più economiche: basti pensare ai nuovi auricolari Skullcandy con tecnologia audio e ANC firmata Bose.

Per quanto riguarda lo smartwatch, il modello mostrato nelle immagini – che potrebbe chiamarsi Moto Watch Fit – sembra una versione leggermente squadrata del Moto Watch 40. Si parla di un concorrente diretto dell’Apple Watch SE, ma a un prezzo contenuto, mantenendo quindi l’approccio budget-friendly della gamma.