Annunciato Street Fighter 6, lo vedremo anche su Xbox?

Capcom ha annunciato che Street Fighter 6 è ufficialmente in fase di sviluppo.

Lo sviluppatore ne ha dato l'annuncio con un teaser trailer di 39 secondi. Il filmato mostra uno spavaldo Luke che affronta (un sudatissimo) Ryu, per poi interrompersi sul logo di Street Fighter 6 poco prima dell’inizio del combattimento.

Secondo Capcom, ulteriori news su Street Fighter 6 arriveranno nell’“estate 2022” (tra giugno e settembre). Immaginiamo quindi che la casa di produzione diffonderà un’anteprima del gioco (e di alcuni ghiotti dettagli) in vista della conferenza del Summer Game Fest/E3, durante la quale Capcom è solita tenere il suo showcase annuale

Analisi: Street Fighter 6 uscirà su Xbox?

Il teaser trailer di Street Fighter 6 non rivela granché, a parte il fatto (tutt’altro che sorprendente) che Luke e Ryu saranno nel gioco. Resta da vedere se i due personaggi manterranno l’aspetto che hanno nel trailer. Ma immaginiamo che Street Fighter 6 sbarcherà su PS5 e PC, motivo per cui non ci stupiremmo di vedere dei modelli iper-dettagliati come quelli del trailer (dita di Ryu a parte).

Tuttavia, almeno per ora, non ci sappiamo con certezza se Street Fighter 6 uscirà anche su Xbox Series X e Xbox Series S. A causa di un accordo di esclusiva tra Sony e Capcom, Street Fighter 5 era disponibile solo su PS4 e PC. In seguito, la Street Fighter 30th Anniversary Collection è stata diffusa anche su Xbox One.

Capcom non ha ancora confermato le piattaforme per Street Fighter 6, speriamo tuttavia che i giocatori di Xbox non saranno esclusi un’altra volta.

Anche se ci aspettiamo di scoprire di più su Street Fighter 6 durante lo showcase annuale di Capcom, c'è la possibilità che lo sviluppatore decida di svelare altri dettagli il 12 agosto 2022, in occasione del 35° anniversario della serie Street Fighter.

È altamente improbabile che Street Fighter 6 uscirà nel 2022. Ma con Capcom pronta a condividere maggiori dettagli, non escluderemmo l’uscita per il 2023. Certo, arrivati a questo punto, si tratta di un’ipotesi puramente speculativa: non abbiamo alcuna conferma sullo stato di lavorazione effettiva del nuovo Street Fighter.

Tutto ciò che sappiamo per ora è che un nuovo capitolo del celebre picchiaduro è sicuramente in fase di sviluppo. E non vediamo l’ora di metterci le mani sopra.