Il gioco di Indiana Jones firmato Bethesda uscirà in esclusiva per Xbox e PC

Nel corso dell'udienza della Federal Trade Commission (FTC) contro Microsoft, Pete Hines, responsabile del publishing globale di Bethesda, ha confermato che il prossimo gioco di Indiana Jones sarà un'esclusiva per Xbox e PC. La notizia ha fatto scalpore suscitando qualche preoccupazione da parte delle autorità competenti.

Il gioco di Indiana Jones, annunciato originariamente nel 2021, sarà disponibile dal primo giorno anche su Xbox Game Pass, il servizio di abbonamento mensile di Microsoft. Questo significa che gli iscritti al servizio potranno giocare a Indiana Jones senza costi aggiuntivi.

Lo sviluppo del gioco è stato affidato a MachineGames, lo stesso studio che ha creato il famoso franchise di Wolfenstein. Il titolo è stato creato sotto l'etichetta Lucasfilm, la casa di produzione cinematografica e televisiva statunitense fondata dal regista dei primi tre episodi di Star Wars, George Lucas.

Stando a quanto emerso durante l'udienza, inizialmente il gioco di Indiana Jones doveva essere distribuito su più piattaforme, come stabilito da un contratto con la Disney. Tuttavia, dopo l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, l'accordo è stato modificato in modo da renderlo un'esclusiva Xbox. Hines afferma che tale scelta sia legata alla volontà di limitare i rischi di sviluppo del gioco.

Non sono state fornite informazioni precise sulla data di uscita di Indiana Jones, ma la notizia dell'esclusiva per Xbox e PC ha generato un grande interesse tra i fan del franchise. L'esclusività di Indiana Jones segue l'annuncio di Microsoft che conferma l'esclusività di altri titoli Bethesda, come Starfield e Redfall.

La FTC ha espresso preoccupazione riguardo al comportamento di Microsoft nel rendere esclusive le proprietà intellettuali acquisite, sostenendo che ciò potrebbe estendersi anche ai giochi di Activision Blizzard se l'acquisizione proposta da 68,7 miliardi di dollari dovesse andare buon fine. Per questo, la FTC ha richiesto un'ingiunzione preliminare per impedire a Microsoft di concludere l'accordo con Activision fino alla conclusione del processo amministrativo in corso.