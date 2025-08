Microsoft, il Game Pass ha ricavi da record

Microsoft ha annunciato un nuovo traguardo per Xbox Game Pass, che ha generato quasi 5 miliardi di dollari di ricavi nell’ultimo anno fiscale, segnando un record per il servizio in abbonamento.

Il risultato è stato comunicato all’interno del report finanziario FY25 Q4, relativo ai 12 mesi conclusi il 30 giugno 2025. Durante l'annuncio, il CEO Satya Nadella ha anche rivelato che Microsoft conta ora 500 milioni di utenti attivi mensili su tutte le piattaforme e dispositivi legati al gaming.

"Siamo ora il primo publisher su Xbox e su PlayStation in questo trimestre", ha dichiarato Nadella, aggiungendo che "il fatturato annuale di Game Pass ha sfiorato per la prima volta i 5 miliardi di dollari" (fonte: The Verge).

Nel complesso, i ricavi da gaming Xbox sono aumentati del 10% rispetto all’anno precedente, mentre quelli da contenuti e servizi Xbox – che includono Game Pass e titoli first-party – sono cresciuti del 13% nell’ultimo trimestre. Questo incremento potrebbe essere legato alla nuova strategia multipiattaforma di Microsoft, che ha portato su PS5 titoli fino a poco tempo fa esclusivi, come Indiana Jones and the Great Circle e Forza Horizon 5.

Microsoft non ha però fornito aggiornamenti sul numero di abbonati a Game Pass, che a febbraio 2024 era stato indicato in 34 milioni di utenti. Non è quindi chiaro se la base di abbonati sia cresciuta o diminuita da allora.

Sul fronte hardware, invece, i ricavi sono calati del 22% nel trimestre, un calo che potrebbe essere dovuto agli aumenti di prezzo per console Xbox Series e accessori introdotti all’inizio dell’anno.

A maggio, Microsoft aveva anche annunciato un aumento a 80 euro per alcuni titoli first-party, in linea con il costo dei giochi per Nintendo Switch 2. Tuttavia, la strategia potrebbe essere in revisione, visto che i prezzi di The Outer Worlds 2 e Borderlands 4 sono stati successivamente abbassati.