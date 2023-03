Il controller Xbox 360 sta per tornare in tra noi!

Il 6 giugno Hyperkin presenterà un controller per Xbox 360 con licenza ufficiale, che sarà disponibile al prezzo di 49,99 dollari. Con un po' di fortuna, potremmo vederlo in Italia a 59 euro, che sarebbe una gran bella cosa.

Denominato ufficialmente Xenon, questo autentico controller per Xbox 360 sarà venduto un prezzo inferiore a quello di molti dei migliori controller per Xbox in circolazione. Il marchio non ha ancora annunciato i prezzi per altre aree del mondo, ma non dovrebbe mancare molto. Il prodotto si potrà prenotare direttamente da Hyperkin il 5 maggio. Se ricordate i giorni di gloria della piattaforma, questa è un'ottima occasione per riviverli su Xbox Series X. L'annuncio completo è disponibile su Twitter.

Non ci si limita al classico bianco o nero delle console Xbox 360 Elite e Arcade con il controller Xenon. Ci saranno anche varianti rosa e rosse, disponibili da subito. Come ci si aspetta da un controller Xbox Series X economico, questa riedizione del gamepad Xbox 360 è cablata con una connessione USB, quindi non è wireless come il modello originale che utilizzava le batterie AA dell'epoca.

Hyperkin aveva già fatto qualcosa di simile in passato, con il controller originale di Xbox Duke nel dicembre 2021. Questa volta sembra aver curato ogni minimo dettaglio, andando a ricreare il controller Xbox 360 nella sua forma originale. E questo significa, un design fantastica e un'ergonomia impareggiabile. Tant'è vero che il controller di Xbox Series X è praticamente identico.

Naturalmente, l'Hyperkin Xenon beneficia anche della tecnologia moderna, con i pulsanti di visualizzazione, condivisione e menu presenti sui controller moderni. Quindi non si perdono funzionalità quando si gioca ad alcuni dei migliori giochi per Xbox, pur avendo in mano un controller della vecchia scuola. È inoltre pienamente compatibile con Xbox One e PC.

Tutto ciò che è vecchio è nuovo

Come persona che ha trascorso i suoi anni formativi con la Xbox 360 fin dal giorno del lancio, sono entusiasta di vedere che uno dei miei controller preferiti di tutti i tempi sta tornando in auge. Le migliaia di ore che ho accumulato su quella console, dal 2005 al 2014, con quel gamepad quasi perfetto non possono essere sottovalutate. Tutto, dai pulsanti ben fatti agli adorabili bumper e grilletti, sembra essere proprio come lo ricordavo. Certo, il D-pad non è mai stato un granché e spero che sia un po' spugnoso e appiccicoso per ricordare i vecchi tempi, ma staremo a vedere.

Considerando che lo Xenon è un prodotto con licenza ufficiale e l'eccellente curriculum di Hyperkin, sono sicuro che questo controller Xbox Series X sarà di alta qualità. È un peccato che non sia disponibile anche una versione wireless, ma considerando il prezzo contenuto, posso perdonare questa mancanza. Quale modo migliore per rivivere alcuni dei giochi Xbox 360 retrocompatibili se non con il gamepad che anni fa ha ridefinito le caratteristiche di un controller moderno?