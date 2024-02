Xbox pensa già alla console next-gen: si prospetta potentissima

Il presidente di Xbox, Sarah Bond, ha confermato che l'azienda sta già lavorano alla prossima console con l'obiettivo di offrire "il più grande salto generazionale mai visto".

La Bond ne ha parlato durante l'ultimo episodio del Podcast Official Xbox andata in onda ieri (15 febbraio), enunciando i piani dell'azienda per il prossimo futuro. Pur non entrando troppo nei dettagli, ha lasciato intendere che alcune novità hardware arriveranno entro la fine dell'anno, precisamente nel periodo delle vacanze natalizie.

"Ci sono cose entusiasmanti in arrivo per quanto riguarda l'hardware, che condivideremo durante le vacanze, e siamo anche impegnati nella roadmap della prossima generazione", ha detto. "Siamo impegnati nella realizzazione del più grande salto tecnico che si sia mai visto in una generazione di hardware".

L'episodio del podcast è stato ricco di notizie interessanti, tra cui la conferma dell'arrivo di quattro giochi per Xbox precedentemente rilasciati come esclusive che presto saranno disponibili su altre piattaforme. Questo fa seguito a settimane di indiscrezioni su un'ampia gamma di giochi per Xbox che sono stati presi in considerazione per un rilascio multipiattaforma.

Il responsabile di Microsoft Gaming, Phil Spencer, ha affermato che non è in programma una rivoluzione della "strategia esclusiva" di Xbox. Non abbiamo informazione sui titoli in questione, ma Spencer ha lasciato intendere che due di essi sono "guidati dalla comunità" e gli altri due sono "giochi più piccoli che non sono mai stati pensati per essere costruiti come esclusive della piattaforma". Spencer ha poi chiarito che né Starfield né Indiana Jones and the Great Circle sono inclusi in questa lista.

Al momento non conosciamo le date di rilascio dei giochi, ma Spencer ha dichiarato che i team che ci stanno lavorando hanno parlato di una data non troppo lontana, quindi ci aspettiamo di saperne di più a breve.