Il debutto di ROG Xbox Ally si allontana: ecco la nuova data

La Gamescom 2025 è ormai alle porte e si prepara a mettere sotto i riflettori una serie di titoli e hardware molto attesi, tra cui il nuovo ROG Xbox Ally frutto della collaborazione tra Microsoft e Asus. Un nuovo leak, però, getta luce sulla sua data di uscita, che sembra essere più lontana del previsto.

Secondo quanto riportato da Bilbil-Kun su Dealabs, il ROG Xbox Ally dovrebbe arrivare sul mercato il 16 ottobre, dopo le anteprime pratiche previste alla fiera di agosto. Un’indiscrezione precedente indicava l’apertura dei preordini il 20 agosto, lasciando intendere che le spedizioni sarebbero partite subito dopo, ma a quanto pare non sarà così.

Il nuovo report conferma la data del 20 agosto per i preordini, ma il presunto lancio fissato a metà ottobre collocherebbe il dispositivo in ritardo rispetto ad altre novità hardware in arrivo. L’MSI Claw A8, anch’esso equipaggiato con il processore AMD Ryzen Z2 Extreme, è già disponibile in alcune regioni europee, mentre il Lenovo Legion Go 2 dovrebbe debuttare a breve, visto che il prototipo è già in circolazione in Cina.

Se il leak fosse fondato, i fan dovranno attendere oltre un mese per mettere le mani sulla console portatile, che si preannuncia non proprio economica. Stando alle voci, saranno due i modelli disponibili: il ROG Xbox Ally X, con prezzo indicativo di 899 dollari e processore Ryzen AI Z2 Extreme, e una versione standard con il più modesto Ryzen Z2A.

La data del 16 ottobre potrebbe inoltre coincidere con l’attesissimo lancio di Hollow Knight: Silksong, come confermato dalla presidente Xbox Sarah Bond, che aveva dichiarato l’uscita in contemporanea con il ROG Xbox Ally.

(Image credit: Microsoft / Asus)

Anche se due mesi di attesa non sono la fine del mondo, l’hype per il nuovo hardware si è un po’ affievolito. Già i recenti prezzi delle console portatili – come MSI Claw A8, MSI Claw 8 AI+ e il presunto tag di 899 dollari per la ROG Xbox Ally X – non mi entusiasmano, quindi l’ulteriore ritardo non è una gran notizia per i consumatori.

Non ho intenzione di acquistare la ROG Xbox Ally X, ma mi interessa analizzare le eventuali differenze di prestazioni tra il processore Ryzen AI Z2 Extreme e il Ryzen Z2 Extreme standard (incluso il Ryzen Z2A) con benchmark reali. Non è però affatto chiaro se le anteprime pratiche e la presentazione Xbox alla Gamescom forniranno davvero questi dati.

L’attesa si aggiunge poi alla frustrazione per la scarsa disponibilità sul mercato: trovare un Lenovo Legion Go Z1 Extreme è già complicato, soprattutto nel Regno Unito, e non c’è garanzia che lo stesso problema non colpisca anche il ROG Xbox Ally. Il Legion Go, con il suo display da 8 pollici, è un dispositivo che mi attira molto, ma al momento è introvabile.

Da quanto visto finora del Ryzen Z2 Extreme, il salto di prezzo rispetto a un portatile con Z1 Extreme sembra eccessivo. Quello che vorrei è un handheld con la potenza dell’Asus ROG Ally, schermo da 8 pollici e un prezzo ragionevole – ma al momento le opzioni sembrano essere solo modelli costosi o difficili da reperire.

La ROG Xbox Ally, con il suo display da 7 pollici, rischia purtroppo di spuntare entrambe le caselle “caro” e “scarsa disponibilità”, e questo non mi lascia molto ottimista sul suo lancio.