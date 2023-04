AMD Zen 5: i primi benchmark del nuovo processore sono impressionanti

La prossima generazione di processori AMD con architettura Zen 5 non è prevista prima del 2024, ma un nuovo leak di benchmark suggerisce che varrà la pena aspettare.

Secondo un report di Moore's Law is Dead (e riportato da Kitguru), un campione di un sistema a doppia CPU AMD Zen 5 ha ottenuto un impressionante punteggio di 123.000 nel popolare benchmark multi-threaded Cinebench R23. Per fare un confronto, una configurazione dual AMD Zen 4 ha ottenuto un punteggio di 108.000 nello stesso test, con una differenza del 12% tra i due.

L'esemplare è stato mostrato con un clock di 3,85 GHz (non è stato confermato se si tratta del massimo o della media) e la CPU sembra avere 128 core e 256 thread, con otto CCD e ciascuno di essi ha otto core. Uno screenshot mostrato nel rapporto indica che il chip Zen 5 avrebbe 10 MB di cache L1, o 80 KB per core. È stato anche menzionato che una variante della CPU chiamata Turin-Dense avrebbe 16 core per chiplet.

Non sappiamo con certezza se gli screenshot siano accurati, ma se lo sono ci sono buone ragioni per essere entusiasti del potenziale prestazionale della CPU, soprattutto se si considera che questa presunta configurazione Zen 5 doppia è solo un campione.

AMD sfida Intel

Nonostante Zen 5 non sia atteso prima del 2024, ci sono molte cose che sappiamo già, come l’implementazione di meccanismi di ottimizzazione legati all'intelligenza artificiale, il che rappresenterebbe un enorme vantaggio potenziale per il vociferato boost del frame-rate FSR 3.0.

Sebbene l'FSR sia una tecnologia da scheda video, piuttosto che una tecnologia CPU, le ottimizzazioni AI di Zen 5 dovrebbero sicuramente collaborare con le GPU AMD per migliorare la qualità dell'FSR 3.0 in modo sostanziale. In questo modo si porrebbe sulla strada della competizione con il DLSS di Nvidia.

La domanda successiva è: con cosa competerà lo Zen 5 una volta che avrà fatto il suo debutto? A seconda di quando verranno lanciati i chip Zen 5 nel 2024, AMD potrebbe subire la concorrenza di due diverse generazioni di chip Intel.

Un'uscita anticipata potrebbe contrapporsi a Meteor Lake di Intel, il cui lancio è previsto per la fine del 2023 e che introdurrà la tecnologia di processo a 7 nm. Questa sarebbe la finestra di rilascio ideale, in quanto la concorrenza sarebbe serrata e AMD avrebbe una forte possibilità di uscire vincitrice in termini di prestazioni.

Tuttavia, se Zen 5 farà il suo debutto alla fine del 2024, secondo quanto sappiamo dall'attuale roadmap di Intel, si scontrerà con i processori Arrow Lake di 15a generazione. Considerando che Arrow Lake dovrebbe portare a un enorme salto di qualità nelle prestazioni grafiche integrate, questo potrebbe lasciare AMD indietro.