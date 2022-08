AMD Ryzen 9 7950X, un mostro da (quasi) 6 Ghz

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dei futuri processori AMD e del loro arrivo ormai imminente sul mercato . Oggi vi riveliamo un dettaglio che sicuramente farà piacere ai più appassionati, ossia che il nuovo Ryzen 9 7950X, erede del potente Ryzen 9 5950X (uno dei migliori processori AMD), sarà un vero e proprio mostro di potenza.

Secondo un leak spuntato sul sito TechPowerUp infatti, il valore Fmax della CPU, ossia la frequenza massima che il processore può raggiungere in condizioni di boost, sarebbe di ben 5,85 GHz.

Se le condizioni termiche e di potenza lo permetteranno, il processore potrebbe toccare quella frequenza su tutti i core. Per condizionare la CPU e permettergli di raggiungere tali frequenze, sarà utile abilitare il PBO (Precision Boost Overclock) dal BIOS della scheda madre, altrimenti la CPU sarà limitata a 5,7 GHz.

Non si tratterebbe di overclock nel vero senso della parola, ma toglierebbe “le briglie” alla CPU a sufficienza per raggiungere la Fmax, grazie all’innalzamento del limite di potenza.

Ad ogni modo, se AMD sembra intenzionata a fare seriamente Intel non è da meno.

La futura CPU top di gamma della serie “Raptor Lake”, Intel Core i9-13900K, sarebbe anch’essa in grado di raggiungere i 5,8 GHz con i suoi 8 P-core (i più performanti); voci di corridoio affermano inoltre che non avrebbe nessun problema a lavorare anche alcune centinaia di MHz sopra i 6GHz. Prendiamo questa informazione con le pinze, dato che prima dell’uscita di un prodotto di punta come questo spesso e volentieri si attiva la fabbrica dei rumors.

Aspettiamo perciò qualche conferma prima di essere certi che tali risultati siano ottenibili in totale stabilità. Infatti la possibilità di raggiungere una data frequenza a un chip, non implica automaticamente che mettendolo in condizioni di carico pesante, sia realmente in grado di funzionare ininterrottamente senza il minimo problema. Non possiamo quindi che rimanere a guardare come si evolverà lo scontro tra titani.