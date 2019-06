AMD Radeon RX 5700, se ne compri una hai tre mesi gratis di Xbox Game Pass

Giocate su PC e volete provare gratuitamente il nuovo abbonamento Microsoft Xbox Game Pass per qualche mese? Beh, AMD ha svelato una promozione all'E3 2019 di questo tipo riservata a chi compra le, ormai imminenti, schede grafiche Radeon RX 5700 e alcune CPU della famiglia Ryzen 3000.

Per la precisione, l'offerta di AMD consiste in un abbonamento gratuito di tre mesi ad Xbox Game Pass e la promozione sarà valida per l'acquisto sia della Radeon RX 5700 sia della Radeon RX 5700 XT quando arriveranno nei negozi il sette luglio.

Come probabilmente saprete, i processori Ryzen di terza generazione saranno in vendita anch'essi a partire da quella data e la promozione di cui stiamo parlando varrà anche per alcuni di questi processori. AMD non ha reso noto quali saranno i modelli interessati, per cui ci toccherà pazientare finché non sapremo di più in merito. Probabilmente, l'offerta riguarderà soprattutto i processori di fascia più alta, escludendo quindi quelli più a buon mercato.

Una manna per i videogiocatori

Comunque, questa offerta vi darà senz'altro modo di sfruttare a pieno la vostra scheda grafica della serie RX 5700, perché, come già accennato, il servizio ad abbonamento di Microsoft porta su PC più di cento titoli Xbox.

Il servizio include titoli di primissiimo piano come Metro Exodus Borderlands: Handsome Collection e molti altri in arrivo, in particolare Halo: Master Chief Collection e Gears 5.

Il costo del servizio, al momento è di 3,99 euro al mese (attualmente è in versione beta).

Inoltre, la nuova Xbox app per Windows 10 è disponibile in versione beta. Si tratta di una app pensata per gestire in maniera comoda i propri giochi per PC e i titoli di Xbox Game Pass se si ha un abbonamento. La app include anche tutta una serie di funzioni social, rendendo più semplice la chat scritta e la video chat con i propri amici Xbox usando il proprio PC.

L’ E3 2019 è il più grande evento di gaming dell'anno. TechRadar sarà presente in prima persona a Los Angeles, pronta a darvi tutte le maggiori novità della settimana, dagli epici trailer agli annunci delle date di uscita. Seguite la nostra analisi delle presentazioni e di ciò che vedremo sul palco dell'E3.

Ecco la nostra classifica dei migliori giochi per PC del 2019

Via Neowin