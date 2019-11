AMD Radeon RX 5500, scheda video per sfidare la Nvidia GTX 1650

In seguito al recente annuncio di AMD ulteriori dettagli sulla serie di GPU Radeon RX 5500 sono trapelati online; l'obiettivo è detronizzare con un margine considerevole la GTX 1650.

La fuga di notizie sembra autentica, con materiale promozionale proveniente direttamente dal sistema marketing di AMD condiviso su Reddit (incredibile!). La serie RX 5500 si inserisce sotto l'RX 5700 e sopra le schede grafiche RX 560 esistenti, sostituendo apparentemente le GPU RX 570/580/590 che non sono più menzionate nello stack del prodotto.

La gamma RX 5500 comprende GPU di fascia bassa destinate ai giocatori mainstream e ai titoli di eSport; essenzialmente giochi a 1080p.

Dai materiali si evince che AMD la paragona alla GTX 1650 di Nvidia e il produttore di GPU ha fornito una serie di parametri comparativi per mostrare la superiorità della RX 5500 in alcuni giochi popolari e titoli di eSport a 1080p.

Stando ai benchmark di AMD, l'offerta Radeon è fino al 40% più veloce della GTX 1650 in Call of Duty: Black Ops 4 e fino al 75% più veloce in Battlefield V. È anche migliore del 52% in Overwatch e del 37% più veloce in Apex Legends.

In linea di massima, rispetto alla gamma esistente di AMD, il livello delle prestazioni sembra essere compreso tra RX 580 e RX 590.

La chiave è il prezzo

Naturalmente, il successo di questa scheda dipenderà dal prezzo; visto che AMD la sta confrontando con la GTX 1650 nella sua campagna di marketing, possiamo presumere che il prezzo richiesto sarà simile.

Speriamo di aggiornarvi il prima possibile, visto che l'RX 5500 uscirà nei prossimi due mesi.

Non si fa menzione di un modello RX 5500 XT qui, ma questo non vuol dire che non verrà prodotta. Le voci insistono su un certo numero di schede grafiche AMD economiche (basate sull’architettura Navi 14), potenzialmente cinque modelli (uno dei quali, la RX 5500M, è la variante mobile).

Nel 2020 potremmo assistere al rinnovamento delle GPU di fascia alta con AMD al lavoro sulla sua " Nvidia killer " e Nvidia al lavoro sull’architettura Ampere .

Via Tom’s Hardware