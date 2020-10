AMD Big Navi non arriverà prima della fine del 2020

Le schede grafiche AMD Navi, come la Radeon RX 5700 , sono sul mercato da un bel po' di tempo e, anche se sicuramente forniscono prestazioni eccellenti per chiunque voglia giocare a 1080p o 1440p, c’è chi vorrebbe qualcosa in più.

È qui che entra in gioco l'architettura RDNA 2, anche conosciuta come Big Navi. Non sappiamo molto delle schede grafiche di nuova generazione Radeon di AMD in questo momento, al di là di quello che le voci trapelate in rete hanno suggerito. Tuttavia, durante l’AMD Financial Analyst Day, l’azienda ha dato un piccolo indizio su quando possiamo aspettarci la prossima generazione di GPU AMD.

Spoiler: dovremo aspettare ancora parecchio.

AMD starebbe apparentemente puntando alla fine del 2020 come finestra di lancio di RDNA 2. Non è stata specificata una data di lancio precisa, ovviamente. Ha comunque senso che AMD voglia presentare RDNA 2 intorno a novembre o dicembre 2020 siccome è allora che ci aspettiamo di vedere tali GPU su Xbox Series X e PS5 .

La notizia deluderà sicuramente deludente per chiunque stesse aspettando con trepidazione l’arrivo di Big Navi in tempi più brevi, ma c’è comunque un lato positivo nella storia. Anche se non siamo a conoscenza di alcuna informazione specifica riguardo all’hardware di queste nuove GPU, AMD ha affermato che si tratterà di schede video adatte al gaming in 4K con ray tracing accelerato dall'hardware. Riuscirà AMD a pareggiare i conti con Nvidia e superare le GeForce RTX o l’azienda taiwanese presenterà prima la tanto attesa RTX 3080 rovinando i piani dell’azienda americana?

Non ci resta che attendere e continuare a seguire i prossimi sviluppi. Quello che sappiamo è che AMD Big Navi sta arrivando e che arriverà sicuramente quest'anno. Il resto lo scopriremo solamente quando AMD sarà pronta a fare il suo annuncio.