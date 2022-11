Amazon Prime, musica gratis per tutti

Uno dei tanti vantaggi di essere un utente Amazon Prime era lo streaming gratuito di 2 milioni di brani con Amazon Prime Music. Questo vantaggio ora è diventato ancora più allettante, con la libreria Prime Music che è arrivata a includere 100 milioni di brani riproducibili gratis senza pubblicità.

Inoltre, secondo quanto afferma Amazon, gli utenti Prime avranno accesso a un ampio catalogo di podcast gratuiti, tra cui alcuni disponibili in esclusiva.

La buona notizia è che queste novità non comporteranno un aumento di prezzo per l'iscrizione ad Amazon Prime. Gli utenti potranno usufruire del servizio arricchito tramite la nuova app Amazon Music, che è stata aggiornata per includere alcune funzioni come la sezione dedicata ai podcast.

Lato musica, invece, una nuova funzione permette di trovare nuovi artisti in base ai propri gusti. Saranno presenti inoltre playlist su misura create in base alle preferenze d'ascolto, che si potranno scaricare per essere ascoltate offline.

Gratis, ma a una condizione

La soglia dei 100 milioni di brani ascoltabili su Amazon Music è senz'altro una grande conquista, che rende l'iscrizione ad Amazon Prime più gratificante che mai. Praticamente, è come avere una versione migliorata del piano di abbonamento gratuito a Spotify, con il beneficio di uno streaming senza pubblicità.

La "fregatura" è che lo streaming è fattibile solo in riproduzione casuale, scegliendo l'artista, l'album o la playlist: sostanzialmente, non potrete scegliere una specifica canzone da ascoltare, oppure l'ordine di riproduzione. Per questa funzione, dovrete pagare un extra di 9,99€ al mese per l'abbonamento ad Amazon Music Unlimited (in aggiunta all'abbonamento Amazon Prime).