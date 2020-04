Agents of SHIELD 7, disponibile il trailer della stagione finale

Ora che il franchise Marvel è diventato un’esclusiva Disney+ e le date di uscita dei prossimi film sono distanti, molti fan non sanno più dove sbattere la testa. Per fortuna, ad alleviare le sofferenze dei maniaci in astinenza da supereroi, stanno per tornare le avventure di Marvel’s Agents of SHIELD. La serie prodotta da ABC e trasmessa da Fox Italia ha debuttato nel 2013, nel lasso di tempo intercorso tra l’uscita di Iron Man 3 e Thor: The Dark World ed è pronta a tornare con la settima e ultima stagione prevista per il 27 maggio negli States.

Il team capitanato da Coulson (Clark Gregg) torna su Fox per cambiare il passato, salvare il futuro e combattere l’HYDRA. Il trailer rilasciato di recente da ABC ci dà un’idea di cosa vedremo nella stagione conclusiva di Agents of SHIELD:

Le vicende raccontate nelle precedenti stagioni hanno seguito un filone narrativo che si è distaccato dagli scontri visti nei film dell’universo cinematografico Marvel, concentrandosi maggiormente sui viaggi nel tempo che hanno visto gli agenti dello SHIELD alle prese con missioni ambientate in epoche differenti, passate e future.

Secondo quanto anticipato da ABC, questa volta gli agenti dello SHIELD faranno un salto temporale all'indietro che li coinvolgerà in una serie di eventi decisivi per il futuro dell'intero MCU:

“Coulson e gli agenti dello SHIELD verranno catapultati indietro nel tempo rimanendo bloccati a New York nel 1931. Con un nuovissimo Zephyr impostato per effettuare un salto temporale da un momento all’altro, il team di supereroi dovrà sbrigarsi a scoprire cos’è successo esattamente. Se dovessero fallire, sarebbe un disastro per il passato, presente e futuro del mondo”

I fan Marvel che attendono con trepidazione l'arrivo di Loki e Wanda Vision potranno quindi allietarsi con le ultime 13 puntate di Agents of Shield che saranno trasmesse durante l'estate in data da definirsi.