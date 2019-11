Disney Plus, quando usciranno i titoli Marvel mancanti?

Disney Plus ha debuttato negli USA con 16 film Marvel, quantità impressionante se teniamo conto che inizialmente erano previsti soltanto 8 titoli al momento dell’uscita ufficiale.

Una base di partenza assolutamente solida, alcuni dei film migliori risultano ancora mancanti, come Avengers: Infinity War e Thor: Ragnarok.

Per fortuna una rapida ricerca sull’app di Disney Plus ha confermato, nelle rispettive pagine, le date di arrivo sulla piattaforma streaming.



Thor: Ragnarok sarà disponibile il 5 Dicembre di quest’anno.

Il 4 Marzo 2020 sarà la volta di Black Panther, mentre Avengers: Infinity War arriverà il 25 Giugno.

Infine uno dei film Marvel meno riusciti, Ant-Man and the Wasp, uscirà il 29 Luglio 2020 - e se non l’avete mai visto, di certo non vale la pena segnare la data sul calendario

Quindi, cosa manca ancora?

I grandi assenti dell’universo Marvel sono abbastanza evidenti: Spider-Man: Homecoming e Far From Home, la cui proprietà è gestita direttamente da Sony.

Un altro film che manca all’appello è è L’Incredibile Hulk del 2008, uno tra i primi ad avere un personaggio dell’Universo Marvel che invade un altro film (Robert Downey Jr compare direttamente nella pellicola come Tony Stark).

Ovviamente questo è stato possibile perché Universal detiene i diritti di distribuzione del film, come è stato confermato recentemente dal Report Finanziario Disney del 2018.

Questo comunque non vuol dire che queste pellicole non vedranno mai luce su Disney Plus. Come per Netflix o Amazon, Disney potrebbe negoziare i diritti per fare in modo che i titoli siano disponibili sulla propria piattaforma di streaming.

Il discorso è semplicemente più complesso di come sembra, nonostante si tratti di film creati e pubblicati dalla stessa casa.

Come sappiamo, Disney Plus debutterà in Italia il 31 marzo 2020. Se non vedete l’ora di cimentarvi in una maratona completa dell’Universo Marvel, magari potreste prendere in considerazione di tenervi stretti i vostri DVD o 4K Blu-Ray.