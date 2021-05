Acer Swift X: sottile, leggero e con una GPU Nvidia RTX

Acer ha presentato Swift X, nuovo portatile leggero e sottile , ma anche potente grazie a CPU AMD Ryzen 5000 e GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Ti.

Un risultato davvero notevole quello ottenuto da Acer con questo portatile, resta leggero e compatto.Grazie all’h ardware incluso sarà in grado di affrontare anche attività molto impegnative. Magari non finirà tra i migliori portatili per il montaggio video , ma è sicuramente un’interessante alternativa al MacBook Air M1 .

Acer Swift X (SFX14-41G) si aggiunge a modelli come il popolare Swift 5 o allo Swift 3. È il primo di questa serie a montare una GPU discreta, con un peso di 1,39 Kg - mentre le versioni meno potenti pesano meno di un chilogrammo,come nel caso di Swift 5.

Si possono avere fino a 16GB di RAM e CPU fino al Ryzen 7 5800U, con SSD fino a 2TB. Lo schermoè da 14” ed è disponibile anche in versione 4K, mentre la batteria, secondo le dichiarazioni di Acer, può durare fino a 17 ore.

Ci sono anche alcuni extra, come il sensore di impronte digitali o il sistema AI per migliorare la qualità delle videochiamate. Acer ha scelto una ventola progettata per la minima rumorosità. Il design del coperchio ricorda quello introdotto da Asus qualche hanno fa, perché solleva e inclina leggermente la tastiera, per una maggiore ergonomia.

Il prezzo base del nuovo Acer Swift X è €999 ma riguarda la versione meno potente. Non sappiamo ancora quanto costerà quella con Ryzen 7, RTX 3050 Ti e 16 GB di RAM. Ma ci sembra probabile che sarà sopra i 2000 euro.