5 cose che i Mac fanno meglio dei PC e portatili Windows

La rivalità tra prodotti Mac e Windows va avanti da sempre, così come la guerra su quale sistema operativo sia, di fatto, il migliore. In fin dei conti si riduce tutto alle preferenze personali e all'uso che si fa del computer, eppure gli utenti delle due parrocchie fanno fatica ad andare d'accordo, soprattutto sui forum.

Analizzando i sistemi operativi in maniera imparziale, potremmo riconoscere che sia macOS che Windows hanno pro e contro. Anche ChromeOS, spesso sottovalutato, ha delle peculiarità che lo rendono vantaggioso rispetto ai due OS più diffusi in assoluto. È l'utente a decidere quale sia il sistema più adatto a lui.

Io mi definisco super partes, dato che li uso entrambi, ma ci sono cose che amo (e odio) di ciascuno di essi. Tuttavia, dato che la conferenza WWDC 2023 è vicinissima macOS Ventura è arrivato da poco, mi sembra un momento ideale per elencare i punti forti dei Mac.

1. Qualità costruttiva

I MacBook e i Mac sono generalmente costruiti meglio di molti portatili e PC Windows. Già immagino l'ira degli utenti Windows; calma ragazzi, so bene che ci sono molti portatili qualitativamente eccellenti anche al di fuori dei Mac (avete detto Dell XPS?). Del resto, il fatto che vengano assemblati da produttori diversi non permette di avere la coerenza costruttiva dei prodotti Apple. Inoltre, se non si considerano i modelli di fascia alta, generalmente i portatili Windows (per ridurre i costi di produzione) hanno una qualità costruttiva piuttosto bassa rispetto a un MacBook Air, il più economico tra i portatili Apple.

Generalmente, MacBook e Mac sono dei carri armati: una volta mi è caduto il MacBook Pro da un letto a castello e, nonostante una piccola ammaccatura, funziona ancora alla grande. Se invece si parla di PC Windows, per acquistare un portatile con standard di resistenza militari, scocca in alluminio e via dicendo bisogna cercare attentamente sui listini dei diversi produttori ed essere disposti a sborsare una cifra extra.

Infine, i MacBook hanno un'autonomia generalmente migliore rispetto a quella delle controparti. È difficile trovare un portatile con sistema operativo Windows che possa superare il record di 16 ore del MacBook Air (M2, 2022), ad esempio.

2. Un OS veramente stabile

(Image credit: Apple)

Sebbene la convinzione che i Mac non siano soggetti a virus sia stata ampiamente smentita, l'ossessione di Apple di rendere tutto proprietario ha i suoi lati positivi. Il pieno controllo dell'hardware e del software, unito al fatto che macOS è un sistema operativo Unix, consente ai sistemi operativi Apple di essere più sicuri e stabili rispetto a Windows.

Onestamente, uso MacBook Pro e iMac da anni e il problema più grande che ho riscontrato è quando le app iniziano a rallentare o a fare le bizze a pochi giorni dal rilascio del nuovo macOS. E questo accade solo se aspetto troppo a lungo per passare alla nuova versione. Tutto il resto funziona benissimo, a parte gli occasionali crash delle app, che si verificano una volta ogni morte di papa.

Se invece penso al mio portatile Windows e a quante volte mi ha fatto imprecare perdo il conto. Ci sono sempre problemi di varia natura; a volte le applicazioni non funzionano e tocca disinstallarle e installarle di nuovo, c'è un elenco infinito di vecchie chiavi inutili nel registro di sistema e anche solo un piccolo aggiornamento del sistema può causare problemi enormi.

Se si parla di stabilità del sistema operativo, i Mac hanno decisamente una marcia in più.

3. Interfaccia semplice e intuitiva

Adoro il Finder di macOS e in effetti piace anche a Microsoft. Non a caso l'Esplora file di Windows 11 è palesemente ispirato al Finder dei Mac, che ha comunque conservato un aspetto più pulito e minimalista rispetto al rivale. I tag posizionati nella barra laterale del Finder rendono la ricerca dei file molto più semplice e anche la visualizzazione della galleria per scorrere rapidamente le immagini risulta comodissima.



L'interfaccia di macOS è più snella in generale. È possibile trascinare rapidamente i file sull'icona di un'app per aprirli. Questa funzione è estremamente utile quando si vuole modificare un certo numero di immagini su Lightroom o Photoshop, ad esempio.

Un'altra funzione comodissima consente di aggiungere praticamente qualsiasi cartella al Dock, in modo da poter accedere rapidamente ai file senza doverli aprire nel Finder. Infatti, quando si seleziona una cartella, che si tratti della cartella Download, di un collegamento alla categoria Recenti o di una cartella creata dall'utente, viene visualizzato un pop-up che consente di accedere rapidamente ai file contenuti.

Inoltre, la ricerca Spotlight di macOS è semplicemente molto più efficiente della barra di ricerca di Windows. Infine non è necessario essere connessi alla rete per effettuare misurazioni o conversioni di valuta.

4. Ecosistema Apple

(Image credit: Apple)

So che l'ecosistema semplificato di Apple è progettato per costringere i suoi utenti ad acquistare tutta una serie di prodotti piuttosto costosi. Tuttavia, se siete utenti Apple e avete bisogno di un telefono o di un tablet, potrebbe valere la pena spendere qualcosa in più per godere dei benefici dell'ecosistema messo a punto dalla casa di Cupertino.

Il bello di avere dei dispositivi Apple collegati è che il produttore ha fatto in modo che tutti comunichino tra loro senza alcuno sforzo. Basta seguire alcune richieste di autorizzazione durante la configurazione del dispositivo e sarete pronti ad usarlo all'interno del vostro ecosistema.

Alcune delle funzioni più interessanti includono gli Appunti universali, che consentono di copiare e incollare testo, file, immagini e video tra i dispositivi. È possibile, ad esempio, copiare un appunto importante inviatovi da un vostro amico tramite iPhone e incollarlo sul proprio iMac per poi inviarlo a un altro contatto via mail.

Si può persino rispondere alle chiamate che ricevete sul vostro iPhone attraverso l'iPad o il computer portatile, inviare comodamente file AirDrop da un dispositivo all'altro, vedere i messaggi di iMessage su tutti i dispositivi, utilizzare l'iPad come schermo secondario del computer portatile tramite Sidecar e utilizzare il telefono come webcam del computer con Continuity Camera.

Una volta sperimentato l'ecosistema Apple sarà difficile rinunciarvi.

5. Software esclusivo e applicazioni per la produttività

Sia Mac che Windows condividono molte applicazioni e software di terze parti, anche se alcuni produttori di hardware per videogiochi rendono disponibili le loro applicazioni di supporto solo su Windows (soprattutto alla luce del fatto che le persone, di norma, non usano gli iMac e i MacBook per giocare).

Tuttavia, gli utenti di macOS hanno anche accesso ad applicazioni esclusive di Apple come Final Cut Pro, iMovie e GarageBand. Prendiamo ad esempio l'app Anteprima: si tratta di un'unica app semplificata che consente di visualizzare rapidamente una grande quantità di files, dalle immagini ai file PDF alle presentazioni PowerPoint. Inoltre, consente di modificarli, contrassegnarli con delle note ed esportarli in un altro tipo di file.



Lo scopo di questo articolo non è convincere i lettori che i prodotti Mac sono assolutamente migliori rispetto alle controparti Windows, ma piuttosto di evidenziare i vantaggi dei computer Apple che hanno convinto molti utenti a cambiare sponda.

Detto questo, in particolare nell'ambito della produttività, i portatili e i PC Apple hanno dei vantaggi che li rendono più funzionali e facili da usare, motivo per cui se lavorate con il computer e non li avete mai presi in considerazione, forse dovreste farlo.

Certo, se usate il computer solo per giocare sareste dei folli a scegliere un Mac, ma per tutto il resto è difficile sconsigliare l'acquisto di un computer Apple.