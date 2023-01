Djokovic vs Paul: come vederlo in streaming (anche gratis)

Guarda Djokovic vs Paul in diretta streaming

Swipe to scroll horizontally 27 gennaio, non prima delle 09:30 italiane (8.30am GMT) Streaming live gratuito: 9Now (Aus) Usa ExpressVPN per guardare qualsiasi streaming

Anteprima della semifinale Djokovic vs Paul

Novak Djokovic non perde una partita degli Australian Open dal 2018. Inoltre, il serbo è andato a vincere la Norman Brookes Challenge Cup ogni volta che ha raggiunto questa fase del torneo, e il primo semifinalista del Grande Slam Tommy Paul ha il non invidiabile compito di cercare di interrompere questa striscia. Continuate a leggere per scoprire come guardare Djokovic vs Paul in diretta streaming da qualsiasi luogo e come guardare il tennis degli Australian Open in modo assolutamente GRATUITO.

È giusto dire che Djokovic non ha bisogno di fare molto per provocare l'isteria di massa in questi giorni. L'aver perso un solo set a Melbourne Park ha, forse comprensibilmente, portato molti spettatori a indagare sulla legittimità del problema al bicipite femorale che si è portato dietro nel torneo (con tanto di fasciatura), ma non c'è dubbio che sia migliorato di partita in partita. La testa di serie n. 5, Andrey Rublev, ha avuto un'aria di totale devastazione per gran parte del loro incontro di mercoledì, in cui Djokovic ha ceduto solo sette game.

Anche se non l'ha mai affrontato prima, Paul sa esattamente a cosa va incontro. L'americano, numero 35 del mondo, ha mancato di poco la qualificazione e nel corso del torneo è stato messo in ombra da uno o due connazionali, ma ora ha la possibilità di dimostrare di cosa è capace. Il 25enne è in testa al tabellone maschile per quanto riguarda i punti vinti con la prima e la seconda di servizio e ha avuto la meglio su due giocatori di rango superiore come Alejandro Davidovich Fokina e Roberto Bautista Agut, ma qui dovrà giocare a un livello completamente nuovo.

Seguite la nostra guida che vi spiegherà come guardare Djokovic vs Paul in diretta streaming.

Guarda gli Australian Open 2023 da qualsiasi luogo siate.

Come guardare Djokovic vs Paul GRATIS e dall'estero

(Si apre in una nuova scheda) I fan più sfegatati possono seguire GRATIS l'Australian Open 2023 su Channel 9 e 9Gem (Si apre in una nuova scheda). Questo significa, che potrete godervi il torneo anche in streaming tramite 9Now (Si apre in una nuova scheda), compatibile con la maggior parte dei dispositivi in commercio. Tenete presente, però, che il servizio è geolocalizzato, di conseguenza dovrete usare una VPN. Usate una VPN per guardare gli Australian Open da 9Now (Si apre in una nuova scheda) Tenete conto che il servizio è in lingua inglese.

Se vi trovate all'estero durante l'Australian Open 2023, potreste avere dei problemi ad accedere alle partite. Non preoccupatevi, si tratta solo del cosiddetto geo-block, che potete risolvere facilmente.

Per fortuna, infatti, potrete utilizzare una VPN, che vi consente di ignorare i confini digitali e guardare contenuti da tutto il mondo.

Utilizzate una VPN per guardare in live streaming l'Australian Open 2023 ovunque vi troviate.

(Si apre in una nuova scheda) ExpressVPN: la migliore VPN al mondo (Si apre in una nuova scheda)

Abbiamo testato tutte le principali VPN e riteniamo che ExpressVPN sia la nostra scelta migliore, grazie alla sua velocità, alla facilità d'uso e alle solide funzioni di sicurezza. È inoltre compatibile con quasi tutti i dispositivi di streaming in circolazione, tra cui Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox e PlayStation, nonché con i cellulari Android e Apple. Sottoscrivete subito un piano annuale e otterrete una 3 mesi extra assolutamente GRATIS (Si apre in una nuova scheda). E se cambiate idea entro i primi 30 giorni, fateglielo sapere e vi restituiranno i soldi senza alcun problema. - Prova ExpressVPN al 100% senza rischi per 30 giorni (Si apre in una nuova scheda)

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: potete provare anche NordVPN (Si apre in una nuova scheda)

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione da cui desiderate collegarvi

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente: collegatevi al vostro servizio a pagamento per poter accedere dall'estero al vostro servizio a pagamento preferito.

Come guardare l'Australian Open in streaming in Italia

(Si apre in una nuova scheda) Australian Open 20... Australian Open in streaming su DAZN a €19,99 (Si apre in una nuova scheda) DAZN trasmetterà tutti i match dell'Australian Open 2023, in streaming. Il servizio offre app per tutte le smart TV in commercio, per Android, iOS e piattaforme desktop, tramite browser web. L'abbonamento costa €29,99 al mese ma potete prendere un mese a €19,99, che sarà più che sufficiente per guardare il torneo in streaming. Poi potrete decidere se rinnovare o disdire. Vale la pena ricordare che DAZN è la piattaforma di riferimento anche per la serie A in streaming (Si apre in una nuova scheda).

(Si apre in una nuova scheda) Eurosport Player (Si apre in una nuova scheda) Potete abbonarvi a Eurosport Player per circa 8 euro e vedere praticamente tutti gli eventi dell'Australian Open 2023. I contenuti sono disponibili in streaming, su PC, smartphone, tablet e la maggior parte delle smart TV.

(Si apre in una nuova scheda) Amazon Prime Video + Channels (Si apre in una nuova scheda) Potete vedere l'Australian Open 2023 in diretta, oppure i singoli eventi in differita e on demand, anche su Amazon Prime Video. Per farlo vi servirà l'abbonamento di base, più il pacchetto extra Discovery+.

Abbonandovi a DAZN (Si apre in una nuova scheda), potrete accedere senza alcun costo aggiuntivo ai 2 canali Eurosport, chiamati Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD che hanno l'esclusiva dell'Australian Open.

L’applicazione di DAZN può essere scaricata su tutti dispositivi più recenti, inclusi smartphone, tablet, e PC, ed è disponibile sia in versione iOS che in quella Android. Per accedere alla diretta streaming dell'Australian Open 2023 in italiano è necessario essere residenti in Italia.

Eurosport è un’altra piattaforma a pagamento molto apprezzata dagli utenti e interamente dedicata allo sport. Non solo permette di accedere alla diretta dell'Australian Open 2023, ma anche di rimanere sempre aggiornati sui risultati e sulle ultime notizie. Anche in questo caso la piattaforma è disponibile per tutti i dispositivi recenti ed è dotata di un sistema di geo-localizzazione.