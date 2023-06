Come vedere la 24 ore di Le Mans - WEC 2023 streaming gratis

24 ore di Le Mans - WEC 2023 Dove: Le Mans, Francia

Pista: Circuit De La Sarthe

Quando: 10-11 giugno



Se siete all'estero o volete vedere la WEC 2023 su piattaforme estere, potete farlo usando una VPN.



La 24 Ore di Le Mans, la più grande e amata corsa automobilistica al mondo, compie 100 anni. L'edizione del Centenario si svolgerà sul Circuit De La Sarthe e vedrà la partecipazione di sette costruttori nella classe Hypercar, un record dal 1999. Toyota cercherà di difendere il titolo contro avversari come Porsche, Ferrari, Cadillac, Peugeot, Glickenhaus e Vanwall.

Il programma dell'evento si estenderà per oltre una settimana, con controlli tecnici, test day e prove libere. Il test day si terrà il 4 giugno, mentre le qualifiche si svolgeranno il 7 giugno con il format Hyperpole che deciderà le prime posizioni di ogni classe. Il 9 giugno sarà una giornata di pausa con la conferenza stampa dell'ACO e le presentazioni di nuove vetture.

Infine, il momento culminante arriverà il 10 giugno, con il breve warm-up seguito dal via della gara alle 16:00. La bandiera a scacchi sarà sventolata dopo 24 ore di emozionante competizione, l'11 giugno.

Gli appassionati potranno seguire l'evento in diretta TV e streaming, con orari specifici disponibili per ogni giornata dell'evento. La 24 Ore di Le Mans è un evento che ha consolidato la sua importanza nel mondo dell'automobilismo e continua a incantare gli spettatori con la sua tradizione, l'azione in pista e la sfida delle endurance.

Abbonandovi a DAZN con un costo mensile di 39,99€ potrete seguire in streaming il campionato FIA WEC 2023 e una miriade di altri eventi sportivi ai quali potrete accedere con l'opzione live streaming on demand. Optando per il piano attuale la quota mensile scende invece a 29,99€.

24 ore di Le Mans: come vedere la gara in streaming

La 24 Ore di Le Mans sarà trasmessa in esclusiva da Eurosport, quindi non ci sarà una diretta con il commento di Sky. Eurosport 1 e 2 HD copriranno l'intero evento, ad eccezione di alcune prove libere che saranno disponibili solo in streaming su piattaforme specifiche.

Eurosport 2 HD inizierà la diretta della corsa alle 15:00 e poi la telecronaca passerà su Eurosport 1 HD dalle 17:30 fino alle 14:30 di domenica. Gli ultimi 90 minuti e la premiazione saranno trasmessi su Eurosport 2 HD. Le piattaforme Eurosport Player, Discovery+ e Now TV permetteranno di seguire l'evento in streaming con commento italiano e internazionale. Inoltre, la piattaforma OTT ufficiale fiawec.tv e il canale YouTube ufficiale del WEC offriranno contenuti in streaming come prove libere, qualifiche e highlights della corsa.

Ecco gli orari per seguire in streaming la 24 ore di Le Mans

Domenica 4 giugno (Test day) 10:00 – 13:00 - Prove Libere 1 Test Day 15:30 – 18:30 - Prove Libere 1 Test Day

Lunedì 5 giugno (pausa tecnica) Controlli tecnici per tutta la giornata

Martedì 6 giugno 15:15 – 16:30 - Pit Stop Challenge 19.30 - Foto di Gruppo ufficiale

Mercoledì 7 giugno (prove libere) 14:00 – 17:00 - Prove Libere 1 - (Diretta Eurosport Player e fiawec.tv) 19:00 – 20:00 - Qualifiche - (Diretta Eurosport 2, ES Player e fiawec.tv) 22:00 – 00:00 - Prove Libere 2 - (Diretta Eurosport 2, ES Player e fiawec.tv)

Giovedì 8 giugno (prove libere e hyperpole) 15:00 – 18:00 - Prove Libere 3 - (Diretta Eurosport Player e fiawec.tv) 20:00 – 20:30 - Hyperpole - (Diretta Eurosport 2, ES Player e fiawec.tv) 22:00 – 23:00 - Prove Libere 4 - (Diretta ES Player e fiawec.tv)

Venerdì 9 giugno 09:30 – 10:30 | Conferenza Stampa ACO

Sabato 10 giugno (gara) 12:00 – 12:15 - Warm Up - (Diretta Eurosport 2, ES Player e fiawec.tv) 13:30 – 13:45 - Griglia di partenza 15:00 - Inizio diretta internazionale Eurosport 2 / ES Player / fiawec.tv 15:31 – Restituzione del trofeo 15:34 - Inno Nazionale 15:51 - Giro di ricognizione 16:00 - Partenza della 24 ore di Le Mans 2023 17:30 - Diretta TV su Eurosport 1 HD

Domenica 11 giugno 14.30 - Passaggio della diretta su Eurosport 2 HD 16:00 - Arrivo della 24 ore di Le Mans 2023 16:10 - Inizio cerimonie di premiazione 17:00 - Conferenza stampa



Come vedere il campionato WEC in streaming ovunque siate

In Italia i diritti televisivi del campionato FIA WEC sono detenuti da Discovery attraverso Eurosport, che trasmette in diretta tutti i Gran Premi stagionali del Campionato Mondiale WEC. Eurosport è visibile su Sky nel canale 210.

Per seguire il WEC in live streaming, Sky mette a disposizione dei propri abbonati l’app Sky Go, che permette la visione di numerosi programmi, incluso quello dedicato al World Endurance Championship. L’app è disponibile per PC, smartphone e tablet. In alternativa, gli appassionati del WEC che non hanno un abbonamento a Sky, possono optare per NowTV.

Se vi trovate all'estero e avete intenzione di guardare il campionato FIA WEC 2023, dovete ricordare che certi servizi di streaming si vedono solo dall'Italia. Un problema che, per fortuna, gli abbonati Sky possono risolvere usando una VPN.

Con una VPN è possibile modificare l'indirizzo IP del proprio dispositivo tramite il collegamento a server di tutto il mondo, evitando così il blocco geografico, in quanto il vostro dispositivo risulterà in tutto e per tutto connesso da un altro territorio. NordVPN può essere utilizzato su molti dispositivi diversi contemporaneamente, tra cui Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, smartphone Android, iPad e tablet.

Ecco come seguire tutti gli appuntamenti FIA WEC 2023 in streaming.

Una VPN è sostanzialmente un software che modifica il vostro indirizzo IP, permettendovi di accedere ai contenuti di altri Paesi. Se siete all'estero e volete godervi DAZN in italiano o, viceversa, siete in Italia e disponete di un abbonamento per guardare la Formula 1 in streaming all'estero, una VPN è la soluzione ideale per far sparire ogni problema legato alla localizzazione geografica.

NordVPN è una delle migliori VPN attualmente disponibili. È sicura, semplice e affidabile, oltre a offrire la compatibilità con numerosi dispositivi, tra cui Apple TV, PlayStation, Amazon Fire TV, Xbox e quelli dotati di sistemi operativi iOS e Android.

Noi di TechRadar abbiamo testato NordVPN per assicurarci che questa funzioni correttamente. La VPN si è mostrata particolarmente reattiva, riuscendo in pochi secondi a stabilire la connessione al server da noi richiesta. La qualità della navigazione e dello streaming si sono dimostrate ottime, ad eccezione di qualche rallentamento nei primi minuti di visione (situazione che può accadere anche quando non viene utilizzata una VPN).

Se pensate che NordVPN non sia adatta alle vostre esigenze e avete intenzione di vagliare altre opzioni, potreste voler dare un’occhiata alle migliori VPN.

Abbiamo testato e recensito VPN nel rispetto della normativa vigente e prettamente per scopi ricreativi, come:

1. Accedere a servizi di altri Paesi (nel rispetto dei termini e delle condizioni del servizio cui si accede);

2. Proteggere la propria sicurezza e aumentare la propria privacy online;

Non supportiamo in alcun modo utilizzi illegali o fraudolenti dei servizi VPN.

L’utilizzo di VPN per accedere a contenuti pirata non è in nessun modo approvato da Future Publishing.