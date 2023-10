Recensione Dyson V15s Detect Submarine

Scomparto per l'acqua sporca non sigillato

Dyson V15s Detect Submarine è uno strumento decisamente utile per aspirare e pulire i pavimenti. Sì, Dyson ha finalmente prodotto anche un aspirapolvere per pulire i pavimenti! La nuova spazzola lavapavimenti è stata progettata per gestire le i residui di sporco sia umidi che asciutti, e lo fa egregiamente. Tuttavia, ha un difetto: il serbatoio dell'acqua sporca non è perfettamente sigillato e si possono verificare fuoriuscite. Inoltre, quando la spazzola si satura di sporco, può lasciare dei segni sul pavimento. Se Dyson riuscisse a risolvere questi problemi, la prossima iterazione del Submarine sarebbe uno strumento di pulizia formidabile.

Dyson V15s Detect Submarine: recensione breve

Dyson V15s Detect Submarine è il primo aspirapolvere lavapavimenti Dyson. Non è solo perfetto per pulire i pavimenti duri, ma è dotato di una spazzola Digital Motorbar migliorata per i tappeti.

Il V15s Detect Submarine si basa sul Dyson V15 Detect originale uscito nel 2021. ma in questo caso la star dello spettacolo è la nuovissima spazzola lavapavimenti Submarine, progettata per gestire le macchie bagnate e asciutte.

Nonostante l'aspirapolvere gestisca lo sporco molto bene, il serbatoio dell'acqua usata non è completamente sigillato e, quando si riempie, può fuoriuscire. Il display a LED della manopola mostra solo il livello dell'acqua pulita, il che significa che non c'è modo di sapere quanta acqua sporca si sta raccogliendo.

Inoltre, poiché il rullo bagnato continua a pulire, a un certo punto può iniziare a lasciare segni di sporco sul pavimento, in particolare quando ci si ferma qualche secondo, magari per rimuovere la testina e lavarla.

In ogni caso, le sue capacità di pulizia sono eccellenti! Se Dyson riuscirà a correggere questo piccolo difetto di progettazione della testina del Submarine per evitare le fuoriuscite di acqua sporca, allora la prossima versione sarà senz'altro uno dei migliori aspirapolvere lavapavimenti in assoluto.

Un'altra cosa che ci piace del V15s Detect Submarine è che Dyson è tornata all'autonomia da 60 minuti, il che significa che non è pesante e difficile da manovrare come il Dyson Gen5detect, che integra una batteria più grande.

Nonostante i suoi difetti, è difficile non consigliare il V15s Detect Submarine agli appassionati dei migliori aspirapolvere Dyson: aspira e lava in modo molto efficiente e, considerando che si tratta di un Dyson con doppia funzionalità, ha anche un buon prezzo.

Dyson V15s Detect Submarine recensione: prezzo e uscita

Disponibile da settembre 2023

Costa 949€

Dyson V15s Detect Submarine è disponibile per l'acquisto in Italia sul sito ufficiale Dyson e presso i rivenditori autorizzati.

É disponibile in un'unica versione da 949€ che include la Spazzola lavapavimenti Dyson Submarine, la Spazzola Digital Motorbar, la Spazzola Multifunzione, La Spazzola Fluffy Optic, la Spazzola Mini turbo anti-groviglio e la Bocchetta a lancia. Inoltre nella confezione troviamo il caricatore e la stazione di ricarica.

Punteggio prezzo: 4 / 5

Dyson V15s Detect Submarine recensione: specifiche

Ecco le specifiche complete di Dyson V15s Detect Submarine:

Swipe to scroll horizontally Prezzo: 949€ Volume del contenitore: 0,77L Potenza di aspirazione: Fino a 240AW Modalità di aspirazione: 3 + 1 per il lavaggio Filtrazione: Avanzata in tutto l'apparecchio con filtri HEPA Autonomia: 60 minuti Tempo di ricarica: 3,5 ore Peso: 3,8 Kg (serbatoio vuoto), 4,1 Kg (serbatoio pieno) Altezza: 1.246 mm Total tools: 6 + caricatore e stazione di ricaric

Dyson V15s Detect Submarine recensione: design

Ritorno del grilletto per l'accensione e l'utilizzo

Nuovo Rullo a spazzola Submarine per la pulizia ad acqua dei pavimenti

Se si guarda l'impugnatura del V15s Detect Submarine, si potrebbe pensare che si tratti solo del V15 Detect. A differenza del Gen5detect, infatti, è tornato anche il grilletto per mantenere in funzione l'aspirapolvere.

A parte la somiglianza con i modelli precedenti, il punto forte è la nuova spazzola lavapavimenti. Dyson ha impiegato molto tempo per arrivare a questo punto, ma finalmente è in grado di competere con prodotti del calibro di Samsung Bespoke Jet e LG CordZero A9. Con la tipica estetica Dyson, la nuova spazzola Submarine presenta un rullo dalla texture vellutata, un piccolo serbatoio per l'acqua pulita e uno scomparto per raccogliere l'acqua sporca.

Quest'ultimo vano non è ben sigillato. Ciò significa che, una volta terminato le pulizie e dopo aver rimosso la testina per pulirla, l'acqua gocciolerà sul pavimento a causa del movimento.

Considerando solo le dimensioni pensavamo che la spazzola Submarine fosse pesante, ma non lo è affatto. Anche con il serbatoio pieno è molto facile spostarlo su un pavimento duro.

La manutenzione è semplice, poiché il rullo si stacca ed è completamente lavabile, e si può sciacquare l'intera testina di pulizia: basta premere un pulsante rosso contrassegnato e le due parti si separano.

Tutto il resto è stato ereditato dagli altri aspirapolvere senza fili Dyson: il filtro HEPA sulla parte superiore è lavabile, così come la Spazzola Fluffy Optic.

Lo svuotamento del serbatoio è lo stesso, anche se è necessario fare attenzione ai capelli che si aggrovigliano intorno al cilindro metallico interno del cestino: possono essere difficili da rimuovere e non è il metodo di pulizia più igienico che Dyson potesse adottare.

Il display a LED è lo stesso già visto sul V15 Detect, con la rappresentazione grafica della polvere e dello sporco sullo stesso grafico verticale (rispetto a quello orizzontale del Gen5detect). Quando la spazzola Submarine è collegato, visualizza la percentuale di acqua pulita disponibile. Un pulsante sotto il display consente di cambiare la modalità di aspirazione.

A differenza del Gen5detect e del V15 Detect, troviamo che il V15s Detect Submarine sia molto più facile da spostare, indipendentemente dalla testina di pulizia utilizzata. Secondo la scheda tecnica di Dyson, il modello pesa 3,8 Kg, ma sembra più leggero del V15 Detect ed è facilissimo da far scorrere sul pavimento.

Punteggio design: 4 / 5

Dyson V15s Detect Submarine recensione: prestazioni

Eccellenti capacità di pulizia

Può capitare che si verifichino fuoriuscite di acqua sporca

Stessa capacità di aspirazione del V15 Detect

Considerando che il V15s Detect Submarine è il primo aspirapolvere lavapavimenti Dyson, crediamo che l'azienda abbia fatto un buon lavoro. Le capacità di aspirazione dell'apparecchio sono, come in precedenza, decisamente buone.

Le prestazioni di aspirazione sono le stesse del V15 Detect, ma più silenziose. Pulisce ugualmente bene tappeti e pavimenti duri. L'aspirazione dinamica che abbiamo visto negli ultimi modelli Dyson è ancora presente, quindi la maggior parte degli utenti dovrà solo lasciare la macchina in modalità Auto e farà il suo dovere senza intoppi.

L'accessorio per la pulizia Submarine è piuttosto impressionante quando si tratta di pulire le macchie, sia umide che asciutte. Per quest'ultimo aspetto, tuttavia, è necessario ricordare che la spazzola Submarine non aspira.

Alcune macchie di cibo ostinate potrebbero richiedere qualche passata, ma Submarine è perfettamente in grado di gestirle.

Ancora più impressionante è il fatto che questa spazzola di pulizia sembra raccogliere un sacco di polvere sottile che la spazzola Fluffy Optic non riesce a raccogliere, lasciando i pavimenti immacolati e molto più puliti rispetto al semplice aspirapolvere.

Ciò che non ci ha impressionato è stata la successiva fuoriuscita di acqua sporca nel tragitto dal bagno al lavandino della lavanderia per lavare la spazzola.

Si tratta di una situazione tutt'altro che ideale e chiaramente Dyson non ha pensato a questo aspetto. Non c'è modo di sapere quanta acqua sporca stia venendo raccolta nello scomparto dietro il rullo, perché il display mostra solo quanta acqua pulita rimane da utilizzare. Sebbene questo difetto di progettazione possa sembrare di poco conto, finisce per diventare un problema maggiore per il consumatore finale.

Un'altra cosa da tenere presente è che l'accessorio Submarine non contiene molta acqua pulita. È possibile pulire solo il soggiorno prima di dover riempire il serbatoio nella testina di pulizia. Quindi, se la vostra casa è composta da più stanze con pavimenti duri, dovrete riempiroa spesso e svuotare l'acqua sporca altrettanto spesso, il che potrebbe non essere l'ideale per tutti.

Punteggio prestazioni: 4 / 5

Dyson V15s Detect Submarine recensione: batteria

Fino a 60 minuti di aspirazione

Media di 42 minuti con le spazzole motorizzate

Batteria sostituibile

Con il V15 Detect Submarine, Dyson è tornata alla batteria da 60 minuti utilizzata nel V15 Detect. Riteniamo che questa sia una buona mossa, perché la batteria da 70 minuti utilizzata nel Gen5detect rendeva l'apparecchio piuttosto pesante e difficile da spostare.

Sebbene sia possibile ottenere un'autonomia di 60 minuti da V15s Detect Submarine, questo sarà possibile solo con gli strumenti non motorizzati o in modalità Eco. Anche con la spazzola Submarine si ottengono quasi tutti i 60 minuti, poiché l'aspirazione viene disattivata quando è collegata.

Con gli strumenti motorizzati, ovvero la spazzola Digital Motorbar e Fluffy Optic, si possono ottenere tra i 40 e i 45 minuti in modalità automatica, a seconda della frequenza con cui entra in gioco l'aspirazione dinamica. Se la vostra casa è particolarmente sporca e l'aspirazione cambia spesso, potreste ottenere meno di 40 minuti, ma potete anche arrivare a 50 minuti se non c'è molta polvere.

Durante i nostri test siamo riusciti a ottenere 62 minuti in modalità Eco. La ricarica, secondo Dyson, dovrebbe richiedere 4,5 ore, ma la nostra unità di prova è passata dal 20% al pieno in poco più di 3 ore.

Dyson V15s Detect Submarine, ne vale la pena?

Swipe to scroll horizontally Dyson V15s Detect Submarine punteggio Caratteristiche Note Punteggio Prezzo Sebbene possa essere costoso, il rapporto qualità-prezzo è buono se si considera che è possibile passare l'aspirapolvere e pulire per la prima volta con un Dyson 4 / 5 Design Se l'acqua sporca fuoriesce, allora Dyson deve rivedere il design della spazzola Submarine 4 / 5 Prestazioni Aspira e lava bene, ma le fuoriuscite di acqua sporca e i segni di rullo bagnato sul pavimento non sono l'ideale 4 / 5 Batteria Come sempre, Dyson promette una buona durata della batteria per ogni suo apparecchio 4.5 / 5

Compratelo se...

Aspettavate un aspirapolvere lavapavimenti Dyson Dyson si è presa il tempo necessario per realizzare un aspirapolvere in grado di lavare anche per terra e ha fatto un buon lavoro. Non è una macchina perfetta, ma pulisce bene come ci si aspetta da un Dyson. Attenzione solo alle fuoriuscite di acqua sporca.

Avete prevalentemente pavimenti duri Sebbene il prezzo sia buono per un Dyson, la prospettiva del rapporto qualità-prezzo aumenta se si utilizza maggiormente la spazzola Submarine. Se non avete bisogno di un lavapavimenti, fareste meglio a prendere in considerazione il V15 Detect o un modello più vecchio e più economico per risparmiare un po'.

