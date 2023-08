Recensione Dyson Gen5detect

La presenza di un vero e proprio pulsante di accensione sul Dyson Gen5detect al posto del classico grilletto è un punto a suo favore, inoltre dispone di uno strumento integrato per la pulizia delle fessure e di una batteria più grande - tutti cambiamenti apprezzabili. Tuttavia, il peso aggiuntivo di questi ultimi due elementi rende l'impugnatura poco maneggevole, soprattutto come aspirapolvere portatile. Anche il motore è stato migliorato, ma nell'uso reale non si nota alcuna differenza tra Gen5 e V15. Inoltre, il nuovo modello è più silenzioso del suo predecessore. Nel complesso, il Gen5detect è un ottimo aspirapolvere, ma il peso e il prezzo molto elevato lo rendono difficile da consigliare.

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Dyson Gen5detect: recensione breve

Il Dyson Gen5detect inaugura una nuova era per gli aspirapolvere senza fili del marchio. Non solo si allontana dal più familiare sistema di denominazione della serie V, ma migliora ulteriormente quanto offerto dal già ottimo V15 Detect Absolute.

Sebbene esteticamente assomigli ancora agli altri aspirapolvere Dyson della serie V, il vecchio meccanismo di attivazione dell'aspirapolvere è stato sostituito da un tradizionale pulsante di accensione/spegnimento come nel V12 Detect Slim. Si tratta di un ritorno gradito, considerando anche che il nuovo aspirapolvere Dyson top di gamma è più pesante di tutti i modelli precedenti.

Il peso aggiuntivo deriva da altri due miglioramenti: un accessorio integrato per le fessure e i pertugi più stretti e una batteria più grande. Il primo è ora integrato nel tubo del Gen5detect ed è accessibile semplicemente premendo un pulsante e tirando il tubo verso il basso. La batteria è più sottile e più lunga rispetto a quella dei modelli V11 e V15, ma è quella che aumenta in modo significativo il peso dell'aspirapolvere.

Dyson ha anche migliorato la luminosità della luce laser della spazzola Fluffy, un'altra novità molto apprezzata, in quanto il fascio luminoso è ora più facile da vedere anche in pieno giorno.

Un'altra modifica al design riguarda il modo in cui l'analisi dei dati sulla polvere viene visualizzata sullo schermo LCD. Invece del grafico a barre verticale dei modelli V15 e V12, ora è visualizzato orizzontalmente, con i numeri che sostituiscono le linee una volta che l'aspirapolvere è stato spento.

Il punto di forza è il nuovo motore che, secondo Dyson, è un modello "Gen" anziché il più vecchio "V", da cui il cambio di nomenclatura del dispositivo stesso. Questo nuovo motore Hyperdymium fornisce fino a 262 watt di aspirazione rispetto ai 230 watt del V15 e ai 210 del Samsung Bespoke Jet. Per quanto impressionante sia questo numero, non abbiamo notato alcuna differenza significativa nelle prestazioni tra il Gen5, il V15 o l'aspirapolvere di punta Samsung: tutti aspirano molto bene. È interessante notare che il Gen5detect è più silenzioso in modalità Auto rispetto al V15 Detect.

Per quanto i miglioramenti siano impressionanti sulla carta, il peso aggiuntivo rende il Gen5detect difficile da usare per lunghi periodi di tempo e, in modalità portatile, anche pochi minuti possono affaticare il braccio. Inoltre, pur comprendendo che gli aggiornamenti comportano un prezzo più elevato, il costo del Gen5detect lo rende ancora più difficile da consigliare rispetto al suo predecessore.

(Image credit: TechRadar / Sharmishta Sarkar)

Dyson Gen5detect: prezzo e uscita

Presentato a ottobre 2022

Prezzo di listino di 999€

Sebbene Dyson abbia annunciato il Gen5detect nell'ottobre 2022, ci è voluto un po' di tempo prima che fosse disponibile per l'acquisto anche in Italia.

Gen5detect è disponibile in diverse combinazioni di colori, Blu di Prussia / Rame e Nichel / Viola.

Sebbene il prezzo di ben 999€ del Gen5detect sia in linea con i prezzi degli aspirapolvere Dyson, si tratta di una cifra elevata da pagare per un aspirapolvere.

Punteggio prezzo: 3/5

(Image credit: TechRadar / Sharmishta Sarkar)

Dyson Gen5detect: specifiche

Prezzo: 999€

Capacità contenitore: 0,77L

Modalità di potenza: 3

Filtrazione: HEPA

Potenza di aspirazione: Fino a 280AW

Batteria: Fino a 70 minuti

Peso: 3,5kg

Accessori: 2 spazzole e 5 accessori

Dyson Gen5detect: design e funzioni

Pulsante di accensione al posto del grilletto

Accessorio bocchetta lancia con spazzola integrato

Laser più luminoso sulla spazzola Fluffy Optic

Sotto molti punti di vista il Dyson Gen5detect si presenta come qualsiasi altro aspirapolvere Dyson, con un formato simile. Tuttavia, ci sono alcune differenze evidenti tra i modelli più vecchi e quelli nuovi, a cominciare dal fatto che il tradizionale grilletto per accenderlo è stato sostituito da un pulsante di accensione sulla parte superiore del display LCD, proprio come nel V12 Detect Slim.

Altre piccole differenze nel design, che si notano se viste fianco a fianco con altri modelli della serie V, sono una striscia rossa lungo il lato dell'impugnatura, aggiunta per dare un tocco di classe, e il pacco batteria che ora sembra più sottile e più lungo. Guardando meglio, si scopre che l'alloggiamento del filtro HEPA sulla parte superiore del Gen5detect è formato da un cilindro più grande (i modelli precedenti erano più piccoli e leggermente angolati verso l'esterno), mentre lo scomparto del motore a forma di fiore è più corto.

A proposito del filtro, questo è lavabile, quindi non dovrete sostenere una spesa continuativa per sostituirlo. Anche il rullo morbido all'interno della spazzola Fluffy Optic è lavabile e ora ha un laser più luminoso, più facile da vedere alla luce del giorno, rispetto ai modelli V15 e V12.

(Image credit: TechRadar / Sharmishta Sarkar)

Guardando al di sotto del contenitore della polvere (che è lo stesso del V15 Detect), si nota un nuovo pulsante sul tubo dell'aspirapolvere. Premendolo e tirando il tubo verso il basso, si scopre il nuovo strumento integrato per la pulizia delle fessure e per spolverare le superfici. Questo strumento è molto pratico, in quanto converte l'impugnatura in un'unità portatile in pochi secondi, senza dover cambiare accessorio. Essendo alloggiato all'interno del tubo, questo nuovo strumento per la pulizia degli interstizi è più sottile, ma, se si preferisce, nella confezione viene fornito anche l'attrezzo combinato originale più grande.

Se da un lato l'aggiunta di un po' di plastica in più sulla macchina, dovuta agli strumenti integrati, aggiunge del peso complessivo, dall'altro è la batteria sostituibile più grande che rende il Gen5detect estremamente pesante. Sebbene la differenza di peso tra V15 Detect e il nuovo modello sia di soli 400g, durante l'utilizzo si percepisce eccome. Le testine motorizzate scivolano senza problemi su pavimenti duri e tappeti, ma il Gen5detect è poco maneggevole come aspirapolvere portatile - uno dei motivi per cui l'aspirapolvere senza fili Dyson è stato così popolare per tanti anni. Per questo motivo, il Gen5detect perde qualche punto.

Punteggio design: 4/5

(Image credit: TechRadar / Sharmishta Sarkar)

Dyson Gen5detect: prestazioni

Motore migliorato con maggiore potenza di aspirazione

Aspirazione dinamica

Relativamente silenzioso

Come i suoi predecessori, il Dyson Gen5detect ha delle capacità di aspirazione impressionanti. Il nuovo motore offre fino a 262 watt di aspirazione, anche se sarà difficile notare la differenza tra il V15 Detect e il suo successore in modalità Auto. C'è però un miglioramento significativo nella modalità Boost, che lo pone alla pari con l'impostazione di aspirazione massima del Samsung Bespoke Jet (chiamata modalità Jet), nonostante i 210 watt di aspirazione in meno. Tuttavia, il Gen5detect è un'eccellente aspirapolvere, sia che dobbiate pulire un tappeto pieno di capelli, sia che dobbiate fare una pulizia veloce su un pavimento duro.

A proposito di tappeti, la spazzola Motorbar è dotata di 56 alette districanti che eliminano efficacemente eventuali grovigli di peli e capelli, mantenendo l'accessorio pulito e di facile manutenzione.

La potenza di aspirazione è dinamica, quindi se Gen5detect rileva una maggiore quantità di sporco o si accorge che è passato dal pavimento duro a un tappeto, aumenta automaticamente la potenza, riducendo così il tempo di aspirazione.

Ricordate che nessuna delle due spazzole di pulizia principali (Motorbar o Fluffy) è efficace sui bordi ed entrambe faticano a raccogliere i detriti più grandi. Ad esempio, la polvere lungo i battiscopa è stata difficile da aspirare durante il nostro test. L'unico modo per essere sicuri di raccogliere detriti più grossi senza sparpagliarli, come chicchi di riso o pezzi di carta, è sollevare l'aspirapolvere e posizionare la testina di pulizia direttamente sui detriti.

(Image credit: TechRadar / Sharmishta Sarkar)

Dyson afferma di aver "reingegnerizzato" il laser per renderlo due volte più luminoso e il fascio è diventato più ampio per illuminare una parte maggiore del pavimento. In effetti, in ambienti ben illuminati, è possibile vedere più chiaramente il raggio e le particelle di polvere sul pavimento.

Come nel caso del V15 Detect, sul display avrete una rappresentazione visiva di quanto l'aspirapolvere sta aspirando. É molto utile, perché consente di ottenere aggiornamenti in tempo reale sulla durata della batteria e una notifica che avvisa di pulire il filtro HEPA quando è il momento.

Dyson sostiene che il Gen5detect è in grado di catturare particelle fino a 0,1 micron (rispetto agli 0,3 micron che il V15 Detect è in grado di catturare), ovvero il territorio dei virus. Non siate troppo entusiasti nel pensare che possa aiutarvi a non ammalarvi, ma aiuterà ad aspirare gli allergeni microscopici che si trovano sul pavimento.

Un miglioramento che abbiamo apprezzato molto è la silenziosità del Gen5detect. A seconda della modalità di aspirazione, il nuovo modello ha registrato 60 dB in modalità Eco, 64,5 dB in modalità Auto e 78,6 dB in modalità Boost. In confronto, il V15 raggiunge i 73 dB in modalità Auto.

Anche in questo caso, per quanto sia impressionante la sua capacità di pulizia, il peso dell'aspirapolvere può renderne l'utilizzo difficile per alcuni utenti, in particolare quando lo si converte in modalità portatile.

Punteggio prestazioni: 4/5

(Image credit: TechRadar / Sharmishta Sarkar)

Dyson Gen5detect: batteria

Fino a 70 minuti di autonomia

Batteria rimovibile

È passato un po' di tempo da quando Dyson ha alzato la posta in gioco per quanto riguarda la durata della batteria: dopo tre generazioni di aspirapolvere della serie V che offrivano fino a 60 minuti di autonomia, finalmente ne abbiamo uno che arriva a 70 minuti. In effetti, durante un test siamo riusciti a ottenere ben 75 minuti.

La batteria più grande (Dyson non ne specifica la capacità) è ottima per garantire che le case più grandi vengano pulite in una sola volta. Utilizzando la Motorbar su un pavimento duro relativamente pulito, abbiamo ottenuto circa 62 minuti in modalità Eco, 45 minuti in modalità Auto e solo 8 minuti in modalità Boost. Passando alla spazzola Fluffy si ottiene di più in termini di autonomia, il che è una buona notizia per chi ha pavimenti prevalentemente duri: su un pavimento piastrellato relativamente pulito, abbiamo registrato un po' meno di 75 minuti in modalità Eco, 65 minuti in Auto e 15 minuti in Boost.

Va notato che i tempi di funzionamento variano a causa della natura dinamica dell'aspirazione. Se i vostri pavimenti sono particolarmente sporchi, probabilmente riuscirete a sfruttare meno autonomia.

Dyson afferma che la batteria impiega circa 4 ore e mezzo per ricaricarsi completamente, ma noi abbiamo riscontrato che sono bastate tre ore.

Punteggio batteria: 5/5

(Image credit: TechRadar / Sharmishta Sarkar)

Dyson Gen5detect, ne vale la pena?

Swipe to scroll horizontally Punteggio Dyson Gen5detect Caratteristiche Note Punteggio Prezzo Ci sono opzioni più economiche, leggere e dotate di funzione lavapavimenti 3 / 5 Design Nonostante il design degli aspirapolvere Dyson sia impeccabile, la pesantezza di questo modello gli fa perdere punti 4 / 5 Prestazioni Per quanto la capacità di aspirazione sia impressionante, altri modelli meno costosi sono altrettanto validi e ricchi di funzioni 4 / 5 Batteria Questo aspirapolvere brilla per la sua lunga autonomia 5 / 5

Compratelo se...

Siete sensibili agli allergeni Con la promessa che il Gen5detect sia in grado di catturare particelle fino a 0,1 micron (impossibile da testare al di fuori di un laboratorio), questo aspirapolvere è in grado di trattenere il 99,9% della polvere e degli allergeni. Inoltre, grazie alla filtrazione HEPA dell'intera macchina, non c'è il rischio di dispersioni.

Volete vedere se state pulendo bene È utile per vedere cosa aspira l'aspirapolvere, soprattutto se si è interessati ai dati sullo sporco e all'analisi. La spazzola Fluffy è ancora più luminosa e migliorata, utile se si hanno prevalentemente pavimenti duri.

Siete fan di Dyson e in cerca di un nuovo modello Non c'è dubbio che il Gen5detect sia un aspirapolvere eccellente e che si adatterebbe molto bene a qualunque utente... se avete un budget adeguato e siete abbastanza in forma da sopportarne il peso.

Non compratelo se...

Avete un budget limitato Il modello Gen5detect è il più costoso di Dyson e ci sono opzioni più economiche che sono altrettanto potenti ed efficienti.

Preferite un aspirapolvere leggero Con un peso di 3,5 kg, il Gen5detect non è certo leggero. Ci sono opzioni più leggere senza fili che potrebbero essere più adatte a voi e al vostro portafoglio.

Alternative

Se non siete sicuri del Dyson Gen5detect, ecco qualche altra opzione che potrebbe fare al caso vostro.

Dyson V15 Detect Absolute Se volete davvero un Dyson, il V15 Detect è ancora un'ottima alternativa, leggermente più economica. Nonostante il Detect Gen5 abbia una maggiore potenza di aspirazione, non c'è molta differenza di prestazioni nel mondo reale. Inoltre, il V15, nonostante il peso di oltre 3 kg, è più maneggevole del suo successore.

Samsung Bespoke Jet Un potente aspirapolvere che aspira e lava (anche se non contemporaneamente), Bespoke Jet è dotato di numerosi accessori, tra cui una stazione di svuotamento automatico che svolge un ottimo lavoro di aspirazione di sporco, capelli e detriti. Le due batterie in dotazione, l'ampio spazio per riporre tutti gli accessori, le ampie opzioni di colore e l'eccellente modalità di aspirazione ne fanno un'alternativa interessante a qualsiasi Dyson.

Dyson Gen5detect, come lo abbiamo testato

Abbiamo utilizzato il Dyson Gen5detect due volte a settimana per cinque settimane come aspirapolvere principale, utilizzando anche il Dyson V15 in alcune zone del pavimento nello stesso giorno. Il Gen5detect è stato utilizzato in tutte e tre le modalità di aspirazione su pavimenti duri (piastrelle) e su tappeti. Abbiamo anche lasciato che un tappeto accumulasse una quantità significativa di capelli e polvere per un paio di prove.

Sui pavimenti duri, abbiamo anche sparso detriti di diverse dimensioni, come riso, cereali e chicchi di mais, per testare il Gen5detect sia con la Motorbar che con la spazzola Fluffy Optic. Abbiamo poi utilizzato un'applicazione iOS per misurare il suono.

Negli ultimi cinque anni abbiamo testato e recensito aspirapolvere di tutti i tipi, imparando cosa è importante quando si sceglie un aspirapolvere e quali sono le caratteristiche migliori per i diversi tipi di case. Inoltre, attribuiamo grande importanza al rapporto qualità-prezzo di ogni apparecchio che testiamo.