Persona 4 Remake in arrivo? L’annuncio potrebbe arrivare all’Xbox Games Showcase

Secondo fonti riportate da MP1ST, Atlus sarebbe ormai pronta a svelare Persona 4 Remake, con un reveal fissato per l’Xbox Games Showcase dell’8 giugno. Il progetto, ancora non confermato ufficialmente, dovrebbe arrivare su Xbox Series X|S, PS5 e PC, mentre rimane il dubbio su una versione per Switch 2.

Il rifacimento di Persona 4, uno degli JRPG più amati di sempre, è diventato un segreto di Pulcinella nelle ultime settimane: due doppiatori storici del cast hanno già dichiarato che non torneranno nei loro ruoli, segno evidente di un recasting in atto.

Il gioco originale risale al 2008 su PlayStation 2, con successive riedizioni tra cui la celebre Persona 4 Golden per PS Vita nel 2012, poi approdata su PC nel 2020 e infine su console moderne nel 2023.

La notizia arriva a ridosso dello showcase Microsoft, lo stesso evento in cui Persona 3 Reload venne presentato nel 2023 prima del lancio nel 2024. Il remake di P4 potrebbe dunque seguire un percorso simile.

Il Persona 4 Remake sarebbe parte della strategia congiunta di Sega e Atlus per riportare in auge la saga con un nuovo motore grafico e potenzialmente meccaniche aggiornate, proprio come avvenuto con il rifacimento del terzo capitolo. Non resta che attendere sabato 8 giugno alle 19:00 italiane per scoprire se l’annuncio sarà realtà.