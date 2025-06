Durante il livestream Konami Press Start, l’editore giapponese ha annunciato ufficialmente Fox Hunt, la nuova modalità multiplayer online di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Si tratta di un’esperienza completamente originale, pensata come alternativa moderna a Metal Gear Online, ma con dinamiche differenti.

Diretta dal veterano Yu Sahara, Fox Hunt sarà ambientata nello stesso mondo del gioco principale, ma proporrà un gameplay radicalmente diverso. L’obiettivo sarà nascondersi e sopravvivere, in una sorta di “nascondino tattico” che sfrutta appieno le meccaniche di stealth e mimetizzazione che hanno reso celebre la serie.

“Quando parliamo di multiplayer in Metal Gear, molti fan pensano subito a Metal Gear Online,” ha spiegato Sahara, “ma Fox Hunt sarà qualcosa di nuovo. Il panorama del multiplayer è cambiato molto rispetto al 2008 e abbiamo voluto ripensare tutto da zero, portando il concetto di sopravvivenza e furtività a un livello superiore”.

Per ora non è stata indicata una data d’uscita o ulteriori dettagli sulle modalità di gioco, ma Fox Hunt promette di essere un’esperienza inedita per i fan storici della saga.

“Ci siamo messi alla prova per creare un’esperienza davvero unica. Abbiamo sfruttato la tensione continua tra nascondersi e cercare il nemico per dare vita a qualcosa che solo Metal Gear può offrire.”

Konami ha promesso che nuove informazioni su Fox Hunt arriveranno a breve, ma non si è fermata lì: ha infatti pubblicato anche un nuovo trailer gameplay di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, insieme a due modalità extra esclusive.

Su PC e PS5 sarà disponibile Ape Escape Mode, mentre su Xbox Series X/S farà il suo debutto Bomb Snake, una modalità in stile Snake vs Bomberman. Inoltre, torna anche il Secret Theatre, stavolta come contenuto collezionabile: i video saranno trasportati da alcuni soldati e andranno trovati nel corso dell’avventura.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater uscirà il 28 agosto su PS5, Xbox Series X|S e PC