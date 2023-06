Weekend con il MacBook Air da 15 pollici: pro e contro, prime impressioni

Durante la presentazione del MacBook Air 15 pollici alla WWDC 2023 ci siamo chiesti che senso potesse avere un MacBook Air (che nasce proprio per essere leggero e compatto) più grande con le stesse specifiche di un MacBook Air 13" (M2). Dopo due giorni trascorsi con il nuovo MacBook Air 15" proveremo a rispondere alla domanda.

Per molti il criterio numero uno per la scelta di un computer portatile non è la dimensione dello schermo, ne la qualità della tastiera o la sensibilità del trackpad, bensì il peso e le dimensioni. A nessuno piace avere con se un portatile che pesa come un mattone e richiede uno zaino dedicato.

Stranamente, con il MacBook Air da 15 pollici non abbiamo percepito gli svantaggi classici che di norma rileviamo con i portatili di queste dimensioni.

At 3.3 pounds, it's still light enough to hold in one hand. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Di norma i portatili da 15 pollici sono due volte più pesanti delle versioni da 13 e hanno specifiche hardware piuttosto scarse (fatta eccezione per le workstation e i portatili gaming). Spesso costano anche meno, motivo per cui sono molto diffusi tra gli studenti.



Tuttavia, Apple ha scelto una strada diversa, riproponendo tutto ciò che abbiamo apprezzato del modello da 13 pollici in un formato più grande, ma non eccessivamente ingombrante.

In sostanza, con il MacBook Air da 15 pollici Apple promette di unire i vantaggi di un display più ampio alla formula vincente del MacBook Air 13 con chip M2. Riuscirà nel suo intento? Scopriamolo insieme.

Pro: display spettacolare

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il motivo principale della differenza di prezzo tra i due modelli di MacBook Air (circa 300€ a parità di spazio di archiviazione) è il glorioso display Liquid Retina da 15,3 pollici che si trova sul modello più grande.

Apple non ha aumentato la densità di pixel, tuttavia il display del MacBook Air da 15 pollici ha una risoluzione maggiore: anziché utilizzare la risoluzione originale di 2560 x 1664 del modello da 13" e allungarla per adattarla al display più grande, lo schermo da 15,3 pollici ha una risoluzione di 2880 x 1864 che gli consente di mantenere un numero di pixel per pollice (PPI) simile al modello più piccolo.

La differenza di dimensioni potrebbe sembrare minima sulla carta, ma usando il MacBook Air da 15 pollici si percepisce subito una maggiore libertà di movimento sul desktop e durante l'uso delle app. Anche lo streaming video assume tutto un altro aspetto e le foto sono abbastanza grandi da consentire di usare agevolmente i software per la post produzione come Lightroom e Photoshop (a differenza del modello da 13 pollici meno adatto a queste attività).

Inoltre, lo schermo da 15 facilita i lavori in spilt-screen (schermo diviso in due parti) e di conseguenza il multitasking, consentendo di aprire più finestre in contemporanea senza dover strizzare gli occhi per vedere le icone.

In sostanza, indipendentemente dalle attività che svolgete quotidianamente, il display più grande è un vantaggio notevole e risulta utile sia in ambito lavorativo che nelle attività extra come gaming, streaming e semplice navigazione.

Pro: più comodo

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple non ha apportato modifiche alla Magic Keyboard, che rimane identica al modello da 13 pollici in termini di dimensioni e funzionalità. Nell'angolo in alto a destra troviamo lo stesso tasto di accensione/blocco/Touch ID del modello da 13 pollici e durante la digitazione è difficile trovare differenze tangibili.

Tuttavia qualcosa di diverso c'è: il trackpad. A differenza del pad ristretto del modello da 13", il MacBook Air da 15 pollici dispone di un trackpad con ben 17 cm di diagonale che consente di utilizzare tutta la mando per interagire con i comandi touch (anche se bastano tre dita).

Nonostante il trackpad più grande rimane molto spazio su entrambi i lati, dove troviamo ampie superfici piatte in alluminio che abbiamo trovato molto comode per appoggiare i palmi delle mani. Sicuramente non è il massimo in termini di compattezza rispetto al modello da 13", ma il MacBook Air da 15" è molto più comodo da utilizzare per la digitazione, in particolare per chi scrive molto.

Pro: che bassi!

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

All'interno del MacBook da 15 pollici ci sono praticamente gli stessi componenti della versione da 13 pollici. C'è il potente chip M2, un processore formidabile in grado di gestire praticamente tutto, dalla navigazione web ai video, dalla generazione di immagini AI all'editing di più flussi 4K.

Il modello base da 15" ha 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione (quello da noi testato ha 16 GB e 512 GB di spazio di archiviazione) come la variante base del MacBook Air da 13 pollici.

Tuttavia, Apple non ha lasciato che tutto questo spazio extra andasse sprecato. Il MacBook Air da 15 pollici dispone di 6 altoparlanti contro i 4 del modello da 13 pollici. Anche se può sembrare una cosa da niente, la differenza in termini di potenza e qualità audio è impressionante.

Il MacBook Air 15" ha l'audio più pulito e potente che abbiamo mai sentito su un portatile da 15 pollici così compatto e leggero, con dei bassi che fanno letteralmente accapponare la pelle.

Questa caratteristica unita allo schermo di dimensioni più generose fa di questo portatile una macchina perfetta per la multimedialità, ideale per guardare film in alta risoluzione senza dover necessariamente indossare delle cuffie o degli AirPods.

Contro: non si può avere tutto...

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il MacBook Pro 15 pollici sembra una macchina perfetta, ma ha anche dei difetti.

Prima di tutto, visto il mezzo chilo di peso in più, ci aspettavamo una durata della batteria sensibilmente migliore. Per esempio l'iPhone 14 Pro Max è più grande e più pesante, ma in cambio offre almeno tre ore di autonomia in più rispetto all'iPhone 14 Pro. Nel caso del MacBook Air da 15 pollici, invece, la durata della batteria è la stessa del modello più piccolo e leggero da 13 pollici: 18 ore di riproduzione video.

Il motivo è che il Liquid Retina Display più grande richiede molta più energia. Questo è il prezzo da pagare per avere uno schermo più grande: più peso, stessa autonomia.

A conti fatti avremmo rinunciato volentieri agli altoparlanti extra in cambio di una batteria più grande.

L'altro lato negativo, quello più ovvio, è la differenza di portabilità rispetto al modello da 13 pollici. Certo, il MacBook Air da 15 pollici si infila perfettamente nello zaino, ma durante il tragitto abbiamo notato una notevole differenza rispetto al modello da 13, sia in termini di peso che di spazio occupato. Non è un mattone, ma la differenza con il modello da 13 pollici si nota eccome.

Per questo, anche dopo il nostro week end di prova, fatichiamo a dare un giudizio definitivo sul MacBook da 15 pollici. Pur continuando a preferire il modello da 13 pollici, più in linea con la filosofia della gamma "Air", siamo convinti che con questo portatile Apple abbia voluto rivolgersi a un pubblico più ampio che non include solo pendolari e studenti, ma anche tanti utenti Mac che cercano un portatile con un bel display e un peso ridotto.

Non ci sentiamo di fare previsioni azzardate, ma siamo abbastanza convinti che il MacBook Air 15" M2 avrà un certo successo.